護士課程2026｜登記/註冊護士分別　比較20個課程學費/資助/要求

護士課程於近年成為不少學生的升學目標。現時香港多間院校均有開辦登記護士課程及註冊護士課程，培養註冊護士及登記護士。香港的護理學系最低入學要求是幾多？哪些院校有提供護士課程？香港有哪些護士學校？修畢護理課程之後的出路及晉升階梯又如何？護士課程能否兼讀？「01教育」已經於本文整合所有相關資訊！



香港護士的種類

註冊護士及登記護士｜分別

香港護士分為註冊護士（Registered Nurse）及登記護士（Enrolled Nurse），註冊護士可以分為普通科、精神科、弱智人士科及病童科，登記護士可以分為普通科和精神科。護士培訓課程必須由經香港護士管理局評審認證，註冊護士必須完成至少4年全日制課程；登記護士則要完成至少2年全日制課程。

註冊護士及登記護士｜起薪點

根據〈2025年護理職系薪酬表〉，現時註冊護士（普通科）的起薪點為$36,570元，最高可達$58,843元，登記護士（普通科）的起薪點為$23,080，最高可達$49,003元。

護士課程｜最低要求

註冊護士

香港護士管理局規定以文憑試成績入讀註冊護士課程的最低要求是應考至少5科，當中包括中文及英文科達第3級或以上，數學科達第2級或以上、公社科取得「A」的達標成績及一科甲類選修科達第2級或以上。

登記護士

另外，以文憑試成績入讀登記護士課程的最低要求是5科達第2級，當中包括中、英、數及兩科甲類或乙類選修科。

醫管局整合成立護士學校

醫管局轄下伊利沙伯醫院、明愛醫院及屯門醫院的3間註冊護士學校，以及葛量洪醫院的登記護士學校，於2025年5月30日已整合成立醫管局護士學校。3間註冊護士學校提供的3年半全日制護理學專業文憑課程，修畢後即符合資格向香港護士管理局申請成為註冊護士（普通科）。另外，醫管局亦提供2年制登記護士（普通科）訓練課程，供有志投身護理行業的人士報讀，全期學費可獲全數資助，但學生須開課前自費進行健康檢查及購買個人人身安全保險，臨床實習期間亦須自費購備制服，完成課程將符合資格向香港護士管理局申請登記為登記護士（普通科）。

註冊護士課程列表

註冊護士及登記護士內容及實習時數

香港護士擁有多個核心才能範疇，其中註冊護士（普通科）包括 1) 專業、合法及合乎倫理的護理實務、2) 健康促進及健康教育、3) 管理及領導能力、4) 研究 及 5) 個人效能及專業發展。登記護士（普通科）則包括 1) 專業、合法及合乎倫理的護理實務、2) 提供護理服務、3) 個人及專業才能 及 4) 團隊精神。

香港護士課程設有不同主題，包括 1) 生物醫學科學、2) 護理理論和實踐、3) 臨床技能、4) 老年護理、5) 專科護理、6) 耐力和應對、7) 倫理和法律 及 8) 健康教育和促進。

實習時數方面，香港護士管理局要求每位註冊護士學生（普通科或精神科）最少完成1400小時的臨床實習，從而獲得不同範疇的臨床經驗；每位登記護士學生（普通科或精神科）最少完成1600小時的臨床實習。內容方面，以普通科為例，院校會安排老師或臨床老師，指導或監督學生到各科實習，包括內科、外科、兒科、婦產科及急症室等。

護士的職涯發展及進修途徑

護士畢業生出路眾多，可以於不同機構就業，包括醫院、診所、護理院、家庭護理機構、學校、政府機構等。另外，護士亦可以於各種專業領域工作，例如婦產科、兒科、心臟科、外科等。

晉升階梯方面，如想成為資深護師，以至是顧問護師，繼續於醫療機構內工作，可以修讀相關碩士學位。如護士有興趣從事研究或到學院教書，就需要進修至博士學位。不少護士都有透過進修或取得其他資格，以擔任臨床教育者、管理人員、臨床專家等職位。

護士課程常見問題

註冊護士課程列表

• 香港大學：2025/26學年入學，每年學費為$44,500元、修業年期5年

• 中文大學：2025/26學年入學，每年學費為$44,500元、修業年期5年

• 理工大學（普通科及精神科）：2025/26學年入學，每年學費為$44,500元、修業年期5年

• 都會大學（普通科及精神科）：2025/26學年入學，每年學費經SSSDP資助後為$53,040元、修業年期5年

• 聖方濟各大學：護理學榮譽學士︰2025/26學年入學，每年學費經SSSDP資助後為$31,320元、修業年期5年｜護理學榮譽學士（應用學位學額）：2025/26學年入學，每年學費經SSSDP資助後為$31,320元、、修業年期3.5年

• 東華學院：2025/26學年入學，每年學費經SSSDP資助後為$47,130元、修業年期5年

• 浸會大學持續教育學院：2025/26學年入學，每年實收學費$49,830元、、修業年期5年

• 明愛醫院普通科護士學校：每年學費約$38,000元（以全期學費 $132,700 平均計算）、修業年期3.5年

• 伊利沙伯醫院普通科護士學校：每年學費約$38,000元（以全期學費 $132,700 平均計算）、修業年期3.5年

• 屯門醫院普通科護士學校：每年學費約$38,000元（以全期學費 $132,700 平均計算）、修業年期3.5年

登記護士課程列表

• 聖方濟各大學：2025/26學年入學，每年學費經SSSDP資助後為$61,090元，修業年期2年

• 東華學院 - 高級文憑：2025/26學年入學，每年學費經SSSDP資助後為$63,030元，修業年期2年

• 香港大學專業進修學院：每年學費73,000元、兼讀制、修業年期3年（2024/25學年資料）

• 香港三育書院：每年學費$95,480元、修業年期2年（2024/25學年資料）

• 養和醫院護士學校：課程學費全免，修業年期2年

• 聖德肋撒醫院護士學校：每年學費66,150元、修業年期2年（2024/25學年資料）

• 仁安醫院護士訓練學校：每年學費69,000元、修業年期2年（2024/25學年資料）

• 醫管局：全期學費獲醫管局全數資助、修業年期2年