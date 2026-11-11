蔡天鳳案｜語音訊息揭蔡又名Stephy　鄺港傑指此乃蔡之別名

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），首被告鄺港傑今(11日）在高等法院繼續自辯，辯方在庭上展示鄺港傑和蔡天鳳的訊息對話，並播放相關語音訊息，並提到蔡又名「Stephy」，鄺港傑指此乃蔡之別名，但她長大後很少再用，她亦會用於與她不太熟悉的人。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港傑指Stephy是蔡天鳳的別名，她對較不熟悉的人時會用。（蔡天鳳IＧ）

鄺港傑（左）指蔡天鳳（右）很多家庭或關乎孩子的事情，都會找他處理。(網上圖片)

辯方庭上播放語音訊息提及女子名Stephy

辯方在庭上播放由蔡轉發予鄺港傑的語音訊息，有一把男聲說：「Hello, Stephy，你畀我嘅 contact 我都打過去嘅，但我打過去，但佢話就好似唔關佢事咁⋯⋯或者你會唔會同你畀個 contact 嗰位先生傾，有咩查詢佢可以 contact我⋯⋯至於月費我 WhatsApp 畀咗你。如果簽約嘅話，就會有啲月費豁免⋯⋯」。

鄺港傑在 WhatsApp 回應：「吓？冇電話打過畀我！」

蔡語音說：「上網嗰度，佢話搵過你，你話唔關你事，你唔係叫我 send 個資料畀你咩？」

鄺回應：「佢講大話呃你⋯⋯哇呢條友唔得喎，好撚大鑊喎，無人聯絡過我喎⋯⋯佢一開波係咁講 sorry，明顯身有屎啦⋯⋯佢可能氹你續約搵錢，續約有回佣」。

鄺認為銷售員或想繞過他直接找蔡

鄺解釋，關於加多利山單位的大小瑣碎事，都是由他處理。當時電訊公司銷售員繞過他，就單位上網續約一事直接聯絡了蔡，他覺得該銷售員：「可能覺得女仔呢方面事情，無咁精明。」他認為該銷售員或假裝曾致電他，但聯絡不上，然後聯絡蔡，蔡便把銷售員的語音訊息轉發給他。

庭上播放多個語音訊息，顯示兩人曾討論此事，蔡並有說：「X佢老母。」鄺表示，他之後聯絡該名銷售員，了解到若由蔡談續約，會獲得較少優惠。

指Stephy是蔡的別名

此外，銷售員在訊息中稱呼蔡為「Stephy」，鄺指這是蔡的別名，是她年幼時使用。蔡長大後，已很少使用這英文名。他相信蔡和不熟悉的人聯絡時，便會用這個英文名。

官質疑非為何蔡未找住在單位的鄺港智

鄺港傑的代表大律師Trevor Beel指出，鄺港傑並非住在加多利山，其胞弟才是。暫委法官祁彥輝不禁問，為何蔡天鳳會向鄺港傑提及此問題，而非問居於該單位的鄺港智？鄺港傑稱，在他能力範圍內，特別是關於加多利山單位、家庭的事，或關於小朋友的事情，蔡都會找他。

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