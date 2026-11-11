周慧賢涉被殺　被告稱案發前準備自殺　故續租酒店並到廟街買刀

23歲瑜伽導師周慧賢在2022年6月，被發現身中逾40刀，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房內，其前男友勞浚銘涉謀殺一案（HCCC148/2024），今（10日）在高等法院續審，勞繼續自辯。



勞供稱，因為計劃自殺，故在案發前已心緒不寧，一心想著自殺，他見完女友X後，又去找周，周想他送Delvaux手袋，並曾坐在他大腿上回覆男友電話。他指周要求他翌日再去名店拍Delvaux和Hermès產品的照片供她挑選。勞自言，知道和周沒有將來，但仍會按她的話去做：「因為我想見佢多啲。」

被告又稱，他在案發當天為準備自殺，故續租酒店房，並到廟街買刀。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘稱明白與周慧賢沒有將來，但仍想臨死前見多她幾面。(資料圖片)

被告指女死者周慧賢(圖)當時仍想要他買手袋。(網上圖片)

勞稱自殺前見女友覺得個腦好亂

勞供稱，知悉周會在29日晚離港，他預計在當天自殺，故28日再預訂了麗思卡爾頓酒店，想見X最後一面。勞稱他在2022年6月28日下午與新女友X在西九午膳。勞指他與女友途經ICC，他突然失控呆立當場，勞說：「覺得個腦好亂，因為諗起最後一次見X，之後我就會自殺。」兩人之後返回酒店，但他完全沒心情，連X買的酒也只喝了兩口。

到名店拍照供周挑選

X其後有事先走，勞又去找周。周表示有朋友在家，於是他在附近等待。期間周用telegram致電勞表示：「你做唔到我想要嘅嘢，唔好嚟啦！」他其後前往周家，並在附近碰到其朋友阿Mi。

勞稱，他在6月28日有見周，他理解周想要手袋，但他未承諾會送給她。周要他翌日（29日）再前往該店，並拍下手袋照片給她挑選。勞又憶述，因周覺得Delvaux的絲巾不漂亮，要他前往Hermès拍照予周。勞答應後，他們更互相親吻。

周接男友電話時坐在勞的大腿

他又指當日與周見面時，周曾因男友消失而生氣，要勞留下陪她。其後她收到電話，便叫勞不要作聲，因她當時坐在勞的大腿上。周稱要前往男友家，勞便問周：「使唔使車你去？」周婉拒後，雙方便分道揚鑣。

明白與周沒有將來 對周所有要求仍會照做

勞回到酒店後，拍下了酒店的海景及傳送予周，周問勞說：「係咪同其他女一齊？」勞躺在床上「影左影右」，又拍下影片，證明他當時在房內獨處，最後更互道晚安。勞自言，當時已計劃自殺，知道和周沒有將來，但周的所有要求他都會照做，：「佢叫我影相，我就影相；佢叫我陪佢，我就陪佢，因為我想見佢多啲。」

決定自殺後致電酒店續房一天

勞稱，他在6月29日早上10時醒來，當時他決定見完周後便在酒店割脈自殺，於是致電前台續租一天，並特意叮囑職員，他會在下午6時前往付款。他解釋，因為他早已計劃自殺，所以：「我連幾千蚊都想慳返，唔想俾錢」。

買刀準備割脈自殺

惟酒店職員以公司政策為由，要求他在兩點前支付。勞稱，當時他身上已沒有錢，所以他叫胞姐轉帳數千元以支付房租。他其後前往廟街附近的街道，看到有一間招牌很大的刀舖，故「買左把刀割脈自殺」，其後按周的要求，先後前往Delvaux及Hermès拍照。