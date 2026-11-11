周慧賢涉被殺　被告稱因債台高築臨自殺邊緣　想離世前再見周數面

瑜伽導師周慧賢(Aqua Chow)身中逾40刀伏屍麗思卡爾頓酒店房案，其前男友勞浚銘涉謀殺（HCCC148/2024）的審訊繼續，勞今（10日）在高等法院自辯時，交代他在事發前與周的最後相處。



勞稱他當時債台高築，常被追債，已萌生自殺念頭，在他瀕臨自殺邊緣時，突想起他最愛的女人Aqua(周)。他於是再與周聯絡，並相約食飯，他更請周食飯花了約5千元，又給周6萬元當禮物。他指周收款後很開心，更問他：「想唔想要多個女朋友？」他認為周是問他要否做周的情人。

勞稱當時死意已決，他只想臨終前再多見周幾面，並計劃在周離港後自殺。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢（23歲)。

被告勞浚銘自辯時稱，他案發前準備自殺，並想在離世前見周慧賢數面。(梁鵬威攝)

被告勞浚銘稱，認為周慧賢想問他要否做其情人。

新女友X肺炎無法陪伴

勞供稱，他在2022年6月初再度萌生自殺念頭 ，並告知時任女友X「想離開呢個世界」。對方立刻前往尖沙咀，又指雖然在金錢上無法協助，但會一直陪伴他。惟事後X感染肺炎要隔離，兩人無法相見。

接近自殺邊緣想起最愛的Aqua

勞稱他後來再收到銀行追債電話，直言很需要人陪伴，但新女友又不在，他當時已接近自殺邊緣。而這時候，他突然清醒並想起她最愛的女人，即其未婚妻Aqua(周)。他於是致電周，但周已把他封鎖，他遂用telegram向周發送訊息。

約了新女友而訂酒店房

勞稱當時只想在自殺前再見周一面，兩人最終約定在6月26日吃飯，他並計劃當天與周見面後自殺，因為他較早前已約了X，因此他預訂了尖沙咀麗思卡爾頓酒店，惟X失約，勞在26日退房，準備最後一次見周。

約周吃廚師發辦花約5千元

勞表示，他準備了6萬元送給周作驚喜。他在26日前一直有準時還款，但在26日當天沒有還錢，因為：「都知道自己要自殺，仲還乜錢。」26日晚上7時，勞和周在銅鑼灣吃Omakase（廚師發辦），他展示了信用卡單，結帳金額近5千元。勞稱當天和周是一見如故：「個感受好似無分開過，同之前一模一樣，無距離感。」

周收到6萬好高興並即攬住勞

勞稱他當天把6萬元送給周，周很高興，更立刻攬住勞。其後他們轉場去食水煙，周把款項存入銀行。勞稱，周向他透露，幾天後會前往美國讀瑜伽，他當時很替周高興，因為她可以實現理想，而該6萬亦可以幫助到周。

勞認為周邀他做情人

周又問勞，為何她6月生日時，勞沒有聯繫她，又透露她已結識新男友，又問勞有沒有新女友。勞稱他有了解中的女友，周聞言問：「想唔想要多個女朋友？」勞稱以他理解，周當時叫他做情人，就如她和Darren般的關係。

想自殺前多見周數面

勞稱，雖然當時對周餘情未了，但因為他想自殺，自知時日無多，所以對此沒有絲毫的興奮。他和周約定翌日再見面，勞自言，想再見周幾面，決定在她去美國後才自殺。

周指手袋好靚認為是暗示他要送禮

在6月27日下午5時左右，周叫勞前往k11 MUSEA見面。其後兩人在商場閒逛，周走入名店Delvaux，指住櫥窗內的手袋說：「好靚呀！」勞說他以前從未聽過這個品牌，職員向周簡介時，他亦未有過問，但認為周講手袋「好靚」，是在暗示要他送給周。

已負債累累其實無打算送袋

勞稱，他當時已負債累累，沒有打算送袋給周。之後兩人離開，他駕車送周到將軍澳，然後他亦回家。