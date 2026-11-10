周慧賢涉被殺　知周再懷孕感懷疑　被告建議誕子又要求作親子鑑定

瑜伽導師周慧賢2022年6月，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房，被發現身中逾40刀身亡，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺的案件（HCCC148/2024）今（10日）在高等法院續審，勞繼續出庭自辯，並提及周第二次懷孕的事。



被告勞浚銘稱，2022年3月，周再度懷孕，但他對胎兒的經手人有懷疑，要求周做親子鑑定遭拒，遂建議周先誕下孩子，再做親子鑑定，但周拒絕，最後決定墮胎，並要他付手術費。勞稱他在周做手術前，有準備4萬元現金，但因前一天為周買補品，周做手術當天無足夠現金支付，才叫周先付款。他指周之後有繼續向他追手術費。

勞稱他在同年4月與周斷聯，同月下旬結識了女子Diva，他當時曾想過自殺，幸得Diva開解而打消自殺念頭，但他明言，其實只當Diva是水泡。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘否認謀殺周慧賢。(梁鵬威攝)

女死者周慧賢原本赴美國上瑜伽課程，但出發前突告失蹤。（網上圖片)

情人節財政緊絀只買花但無買禮物

勞又憶述，2022年的情人節，他因財政緊絀，僅訂了酒店和買花與周慶祝，但是沒有買禮物。翌日周跟他發脾氣，在行車途中開車門衝落車。

周再懷孕建議周誕下孩子再做親子鑑定

幾天後，周再度傳送驗孕棒照片，並致電告知他懷孕。勞稱，不質疑驗孕結果，但對於胎兒的生父有疑惑，於是提出要周做親子鑑定，但遭周拒絕。勞解釋，因為周不肯做親子鑑定，但他亦不想周再墮胎，加上周當時已沒有再進食「A酸」，他乾脆叫周：「不如生個BB出嚟。」周不肯，並要勞負責任，即付手術費用及照顧她。

為周支付一年租金15萬及搬遷費10萬

他們最後決定墮胎，並排期在3月16日做手術。期間周提到曾與周母吵架，想搬往深水埗愛海頌，於是勞為周一次過繳交了15萬年租。勞付款後，周帶勞上該單位，並表示需要購買傢俬，其後帶他到沙田，挑選了床褥及衣櫃等物品。勞稱，就周遷往愛海頌的費用，約花費了10萬。

獲周邀請一同購物覺關係有進展

辯方問勞當時失業，為何不去找新工作。勞說：「因為Aqua當時每日都好需要我，我完全無心工作。」當時只靠借貸度日，亦不敢把債務告知家人。

後來周的朋友前往愛海頌探望，周要求勞迴避，期間朋友知悉周懷孕，提出要一起前往購買坐月補品，周邀請勞一同前往。勞稱當時感到介意，但周同意他一同購物，他又覺得：「我哋嘅關係又有進展。」

買花膠海參後未有足夠現金付手術費

在2022年3月16日，周進行墮胎手術。勞表示，本來準備了4萬現金支付手術費，但前一天購買花膠海參等補品，故當天沒有足夠現金。其後他見周用信用卡支付款項，但不知道卡主是誰。

曾收周朋友的電話追手術費

周出院後，他們的關係良好，未幾周向勞追討墮胎手術費，勞稱他沒有錢支付，周於是趕他出門，但繼續向他追4萬元手術費，其後勞收到電話，指勞：「搞大女朋友個肚，唔還四萬蚊。」勞最後得悉對方是周的朋友，於是收線。

周去世前有給周6萬元

勞的家人得知事件後，同意代為還款，但必須透過律師支付，惟周拒絕此安排，雙方最終在2022年4月初斷聯。勞稱他在6月26日有給周6萬元。

與Diva一起只為忘記周

勞表示，因為分手後無寄託，故認識了女子Diva，對方很照顧他，至同年4月尾，二人發展成親密關係。他強調，只當Diva是水泡，目的只是為忘記Aqua，因此將情感放在Diva身上。

就其債務問題，勞稱他當時已「洗濕咗個頭」，因此只能「債冚債」。同年5月中，他開始收到財務公司的追債電話，便萌生自殺念頭，並說：「根本還唔到呢啲錢。」他曾致電Diva傾訴說：「我頂唔順想離開呢個世界。」幸得對方開解後，最終打消念頭。至6月前，周都沒有與他聯絡。