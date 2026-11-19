位於將軍澳彩明商場的百樂煌宴酒家近日突然停業，有網民在社交平台指該酒樓疑已結束營業。《香港01》本周一（16日）曾到訪，當時酒樓落閘，內部烏燈黑火，閘上有一告示，稱酒樓內部裝修，暫停營業。不過，有西貢區議員聯同工會跟進後，指有關酒樓於本月14日突然以「未能達成租務協議」為由，通知員工於11月21日結束營運。據員工所述，該酒樓自10月起沒有發薪，並拖欠數個月強積金供款，受影響的現職與前員工共逾30人，涉款近100萬元。



勞工處回覆表示關注事件，並指僱員如有被拖欠工資或僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科提供資料，處方會提供適切協助。



《香港01》本周一（16日）曾到訪，當時酒樓落閘，閘上有一告示，稱酒樓內部裝修，暫停營業。（林振華攝）

本周一落閘 烏燈黑火 內部凌亂放滿物品

有網民早前於社交平台指，將軍澳彩明商場的百樂煌宴酒家疑結業，《香港01》本周一（16日）曾到訪，當時酒樓落閘，內部烏燈黑火，從閘外望進店內，見到內部非常凌亂，放滿各式廚具、餐具、膠箱、膠盤等。酒樓的閘上則有一張告示，稱酒樓內部裝修，暫停營業。

從閘外望進店內，見到內部放滿各式廚具、餐具、膠箱、膠盤等（林振華攝）

酒樓上周六突然通知結業

西貢區議員黃遠康周三（18日）在社交平台發文表示，近日與另外兩位區議員黃宏滔、鄭宇曦，聯同工聯會屬會飲食業職工總會的代表跟進這間酒樓倒閉及欠薪事件，並指有關酒樓於本月14日突然以「未能達成租務協議」為由，通知員工於11月21日結束營運。

將軍澳彩明商場的百樂煌宴酒家突結業，逾30名現職與前員工遭拖欠薪金及強積金供款，西貢區議員黃遠康、黃宏滔、鄭宇曦，聯同飲食業職工總會的代表跟進事件。（黃遠康FB）

逾30名現職及前員工遭拖糧 涉款近100萬元

黃遠康稱，隨即收到員工求助，據員工所述，該酒樓自10月起沒有發薪，並拖欠數個月強積金供款，團隊馬上聯絡及召集員工，並約同勞工處代表，安排追討欠薪及其他合理補償的手續。初步有逾30名現職與前員工受影響，涉款近100萬元。他呼籲如有該酒樓員工遇欠薪等情況，可與其團隊聯絡。

勞工處對事件表示關注

勞工處回覆表示關注事件，並指僱員如有被拖欠工資或僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科提供資料，處方會提供適切協助。