【結業潮／旺角／模型店】紮根旺角30年、售賣模型原材料及工具的富聯原料有限公司近日發出公告指，將於12月8日正式光榮結業，即日起全部貨品7折起發售，感謝客人30年來的支持。消息傳開後，大批網民留言表示可惜，讚揚老闆待客友善，感嘆本港購買模型工具的店舖又少一間，又指「富聯真係一直陪住我咁多年砌模型。」



售賣模型原材料及工具的富聯原料有限公司發公告指，將於12月8日正式結業。（富聯網站截圖）

富聯原料有限公司位於皆旺商業大廈的樓上舖，由1996年成立至今已經營約30年，在模型工具店中已屬「老店」，不過有網民日前在社交平台發布結業公告。

即日起全部貨品7折起發售 網民感嘆又少一間模型工具店

公告指，感謝顧客30年來的支持，將於12月8日正式光榮結業，由即日起全部貨品7折起發售。有不少模型迷在社交平台留言表示可惜，讚揚老闆待客友善，感嘆本港購買模型工具的店舖又少一間，更有其他模型店留言尊稱為「前輩」。

售賣模型原材料及工具的富聯原料有限公司發公告指，將於12月8日正式結業。（網上圖片）

網民︰老細開場白一定係慢慢睇要乜嘢出聲

又一位前輩要光榮結業了！！大家記得要上去睇睇，富聯真係一直陪住我咁多年砌模型。 旺角模型店「模型先生」

富聯舖頭細細，擺啲貨整齊乾淨，每次入到去老細開場白一定係，慢慢睇要乜嘢出聲，就算你唔買嘢，有時去係欣賞下Ray Ng（本地知名模型玩家）傑作，佢都唔會用攪攪震無幫襯眼神望住你，真係可惜。 網民

好耐無去，但我記得老闆好人，唔識用嘅工具，你問佢一定會答你。 網民

售賣模型原材料及工具的富聯原料有限公司發公告指，將於12月8日正式結業。（富聯網站截圖）

根據富聯原料有限公司的官網資料，公司於1996年成立，專營各國優質製模原材料及模型工具，應用於製模、產品玩具設計、手辦模型、工藝、DIY、特技化妝、藝術教室、學校、展覽會、電影等等。