審計署今日（25日）發布最新一份審計報告。就政府為專上及大專生提供的5項涉及貸款的資助計劃，審計署指截至今年9月30日，計劃總計拖欠還款個案達9,515宗，拖欠金額累計高達1.313億元。



審計署又指，截至今年7月31日，有4,598宗尚未展開法律追討行動，或並非按破產、個人自願安排和延期還款申請程序處理，當中有1,456宗個案中，貸款人或彌償人已超過1年沒有作出正面回應，有257宗個案更已超過5年沒有作出正面回應。



審計署建議職學處應加強措施以減少拖欠貸款的情況，並加快展開法律行動追討拖欠還款個案，尤其是已長時間沒有收到貸款人或彌償人正面回應的個案。



審計報告顯示，截至2026年9月30日，5項貸款資助計劃總計拖欠還款個案達9,515宗，拖欠帳戶比率為4.1%，拖欠款額累計高達1.313億元。（資料圖片/方承恩攝）

政府為專上及大專生提供5項涉及貸款的資助計劃，包括「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」、「專上學生資助計劃」等，貸款和累計利息須在15年內以按月等額還款方式分180期攤還，或在職學處同意的較短還款期內以按月等額還款方式分期攤還。

還款期一般於畢業或相關課程正式完結年份的12月1日開始，貸款人如有實際困難，可申請延期還款，延期還款期內貸款不會累計利息，為期最多2年，連續拖欠償還兩期或以上的按季還款、或6期或以上的按月還款的個案，會被視為拖欠還款個案。為紓緩貸款人在新冠疫情期間的財政壓力，政府在2020年4月1日至2025年3月31日提供為期5年的免息延遲償還貸款安排，貸款人由2025年4月1日起開始恢復還款。

審計報告顯示，截至2026年9月30日，5項貸款資助計劃總計拖欠還款個案達9,515宗，拖欠帳戶比率為4.1%，拖欠款額累計高達1.313億元。（資料圖片）

大專貸款計劃欠款個案達9,515宗 金額累計達1.3億

審計報告顯示，截至2026年9月30日，5項貸款資助計劃總計拖欠還款個案達9,515宗，拖欠帳戶比率為4.1%，拖欠金額累計高達1.313億元，連同拖欠帳戶未到期本金總額計算，預期拖欠款額將高達6.951億元。

審計報告顯示，截至2026年9月30日，5項貸款資助計劃總計拖欠還款個案達9,515宗，拖欠帳戶比率為4.1%，拖欠款額累計高達1.313億元，連同拖欠帳戶未到期本金總額計算，預期拖欠款額將高達6.951億元。（審計署報告截圖）

審計署指，就5項涉及貸款的資助計劃中，「擴展的免入息審查貸款計劃」 的拖欠情況最為嚴重，截至今年7月31日，累計拖欠還款個案數目為4,149宗、拖欠款額高達5,300萬元，而按還款帳戶數目計算的拖欠帳戶比率和按貸款額計算的拖欠款額比率，均為5個計劃中最高。

審計署指，就5項涉及貸款的資助計劃中，「擴展的免入息審查貸款計劃」 的拖欠情況最為嚴重，截止2026年7月31日，累計拖欠還款個案數目為4,149宗、拖欠款額高達5,300萬。（審計署報告截圖）

審計署建議職學處應繼續監察5項資助計劃的拖欠還款情況，並加強措施，盡量減少拖欠貸款的情況。 職學處處長羅莘桉表示同意審計署的建議，表示累計拖欠還款個案數目、按還款帳戶數目計算的拖欠帳戶比率等，已呈持續下跌的趨勢，反映最新的拖欠還款情況有所改善，處方會繼續密切監察拖欠還款情況，並加強措施管理拖欠貸款 。

4,598宗個案未開始法律追討 1,456宗個案失聯逾一年

審計署又發現，截至2026年7月31日，就5項資助計劃下10,278宗拖欠還款個案中，有45%、4,598宗尚未展開法律追討行動，或並非按破產、個人自願安排和延期還款申請程序處理，當中有32%、1,456宗個案中，貸款人或彌償人已超過一年沒有作出正面回應，有6%、257宗個案更已超過5年沒有作出正面回應。

審計署建議職學處應加快展開法律行動追討拖欠還款個案，尤其是已長時間沒有收到貸款人或彌償人正面回應的個案，加快人員把個案轉介至律政司的程序，採取措施以確保盡量在預計時限內向破產管理署提交債權證明表等。職學處處長羅莘桉表示同意審計署的建議，會落實不同的改善措施。