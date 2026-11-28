再有本港機構爆出資料外泄事故，最新有建造業議會公布，昨日（27日）偵測到其「建造業議會應用程式（CIC APP）」伺服器出現可疑活動，並發現有未經授權人士存取個人資料。經初步調查顯示，事件可能涉及約50萬註冊工人資料，包括姓名、出生日期、性別、電話號碼及身份證明文件號碼。事件並不涉及任何財務資料。



議會表示已啟動應變措施，以控制資訊保安事件的影響，包括即時暫停該應用程式運作、委聘獨立第三方網絡安全鑑證專家協助調查。議會高度關注事件，已向警方報案，並通報私隱專員公署及數字政策辦公室。議會正進一步核實受影響範圍，並會盡快通知受影響用戶。



建造業議會表示，昨日（27日）偵測到其「建造業議會應用程式（CIC APP）」伺服器出現可疑活動，並發現有未經授權人士存取個人資料。（建造業議會網頁）

建造業議會籲提高警覺 勿向他人透露密碼或一次性密碼

建造業議會呼籲所有用戶提高警覺，切勿向可疑來電、短訊、電郵或連結提供任何個人資料，亦不要回覆任何可疑訊息或點擊不明連結，或向他人透露密碼或一次性密碼（OTP）。其他議會系統及服務未受影響，工人出入工地拍咭系統亦維持正常運作。

議會一直重視網絡安全，並將持續檢視及加強防護措施，採取一切可行的方法保障用戶資料。議會對受影響人士造成的不便深表歉意，並再次呼籲用戶提高警覺。

翻查資料，建造業議會應用程式可辦理工人註冊新申請、續期、更新資料，亦可尋找建造業職位空缺。

建造業議會表示，昨日（27日）偵測到其「建造業議會應用程式（CIC APP）」伺服器出現可疑活動，並發現有未經授權人士存取個人資料。