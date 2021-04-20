【校園天地】敦品力行 —— 校風優良是沈香林教育事業的基石

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-20 09:00

佛化教育厚植正向學風

佛教沈香林紀念中學優良校風回應了社區需要，也為學校吸引大批家長替子女報讀，根據校方最新進行的調查顯示，超過一半以上的受訪家長認為「校風」是選擇學校的首要決定因素；而當中超過四分一的家長選擇沈香林的原因就是「校風良好」，為各選項之冠。

對於青年人來說，師長和朋輩是有助塑成其價值觀的成長夥伴，而學校就是他們陶鑄品格的主要思想源地。由此，明智顯悲的佛化教育讓關愛與同理心成為了沈香林學生的共同氣質。

從自主探索社區積累成功經歷

為了植根優良校風，學校除了致力於德育層面的敦化品格，更要在學習與服務上鼓勵身體力行。沈香林自2015年起大力推動自主學習，通過課前預習，校本導學案，小組協作，富趣味和競爭性的獎分制等，促成生生互動，帶動元認知的發展，構建學習社群，從而提升學生的學習動機，彌補其學術基礎薄弱的不足。

不但如此，沈香林在下學年更會起動一個名為「同創共學計劃」(Learning for Good)的專題研習課，鼓勵學生通過自主探索社區議題，感受知識的力量，建立正面態度，積累成功經歷。老師是學生的「師傅」，而課堂由學生主導，師生攜手為社區把脈，嘗試緩解社會痛點，設計富可行性的服務和產品走出校園。當中，創意與資訊科技素養是其中一個核心共通能力，校方積極與校外機構合作，而沈香林更因此即將成為新界西地域的Microsoft AI Centre，領風氣之先，與本港另外三間先導學校領航開展「中學IT創新實驗室計劃」。

《中庸》有云：「大德敦化，此天地之所以為大也。」意思是大德化育萬物，此乃天下所以偉大。敦厚質樸的校風，學生不止在校內規行矩步，而是博學力行，以實際行動服務社會，掌握解決問題之道，締造成功人生。

(佛教沈香林紀念中學圖片)

佛教沈香林紀念中學

重點事項發展委員會主席 - 謝尚偉

（內容由佛教沈香林紀念中學提供）

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