大館推「街角巧現」展覽　探尋中環社區秘景發掘街坊人情味

行走匆匆，總錯過遺落的城市風景。大館由本月底起，推出展覽「街角巧現」，將隱藏在中環街角的城市驚喜，呈現人前。策展人及委約的大學團隊深入大街小巷，走遍海濱至半山，發掘社區玩味，摩登高樓林立以外，民間踢毽老手小隱於野，街頭廢棄雪櫃化身共享圖書閣，也有山城空間在疫情下妙變流動健身室，社區活力一覽無遺。

策展團隊期望，展覽可為參觀者帶來啓思，探索及微觀城市的大情小趣，「用呢份好奇心，重新發掘自己嘅社區，以及當中嘅人情味。」展覽免費向公眾開放。



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棄置雪櫃化身社區共享書架

大館推出全新展覽「街角巧現」，以起源自日本的「考現學」的觀察方法，深入中環大街小巷，探尋社區面貌。理工大學設計學院副教授郭斯恆及其團隊獲邀化身街頭觀察員，

捕捉四個隱於街角的城中故事，發掘人與社區連結的玩味。另有本地藝術家以作品回應，以獨特視角回應議題。

位於樂慶里的「小羅馬廣場」，是隱藏在中環山城蜿延小巷內的休憩空間，疫情下則妙變街坊的流動健身室，公園內的階梯、石椅及欄杆等各盛載「新意義」，體現港人對大環境轉變的適應能力。城皇街一隅則「自成一角」，棄置雪櫃化身社區共享書架，也有街坊捐出舊椅，漂書流轉分享，見證社區的凝聚力，郭斯恆及其團隊也考究漂書架上的書刊種類，「有英文書、文學書、又有心理書，從中見到街坊的閱讀品味。」細緻如途人與書架的互動，也盡在他們畫筆下，不只即席在場閱讀，亦有街坊攜書捐贈，書香與社區的生命力延綿不息。

踢毽的熟練功架和動作，也盡在郭斯恆的寫生紀錄。(陳淑霞攝)

郭斯恆指，踢毽伯伯妙用善慶街的空地，也發揮創意，檢拾街頭白鴿遺落的羽毛，製成獨一無二的毽子。(陳淑霞攝)

善慶街的一片空地，每逢午飯時段，則有「期間限定」的踢毽好風光。老當益壯的伯伯們風雨不改聚集踢毽，約定更由30多年前始，「呢度以前好多印刷廠，有啲以前係度做嘢，雖然依家已經退晒休，有啲住離島、有啲住北角，都繼續翻嚟踢毽。」他們娛人也娛己，不時有途人駐足「觀戰」，靜與動的同一維度下，拉近彼此距離。

印刷廠退場，咖啡店、住宅群進駐，但風景變人情不變，是團隊觀察後總結所得的收獲，「呢種係一種情感連結(sensational attachment)」，郭斯恆指，人文氣息是城市之可貴，「一個城市的有趣之處，除了是建築吸引外，活力的另一面係源自住在裡面的人，係佢哋賦予呢區生命力，以及佢哋同呢個空間累積的內容。」

郭斯恆指，團隊今次走入中環社區，以「考現學」的微觀方式觀察當中的人和事，成功發掘不少社區活力。(陳淑霞攝)

透過「考現學」反映疫情下市民

郭斯恆續指，「考古學」主要查考過去的人類社會，「考現學」則聚焦當下，探索人與社區互動關係，以微觀見大義，「唔係着重睇建築金碧輝煌，而係睇人的日常生活。」他續指「考現學」之父今和次郎本來是建築師及民俗學家，1923年日本關東大地震，東京頹垣敗瓦，他遂重返城市，觀察人在大歷史轉變下，重建家園的軌跡脈胳。郭斯恆續指，今次展覽以考現學出發，反映本港在疫情下，街坊如何在周遭環境改變，他笑指，正好互為對照，「就好似平行時空，睇到唔同大時代下，人點樣改變空間，以及空間點樣改變人的行為。」

大館資深策展人郭瑛則指，疫情帶來新常態，習以為常的日常生活遭遇衝擊，港人則妙用空間靈活變通，亦展現與社區的連結，期望今次展覽可為參觀者帶來啓思，「希望大家可以帶住好奇心同靈活觸覺，重新發現自己嘅社區。」

「街角巧現」展覽詳情：



開放日期及時間：7月30日 - 10月3日(11am-8pm)

地點：大館01座複式展室

費用：全免