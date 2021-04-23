大館墨城展重現九龍皇帝墨寶　有作品涉政治題材：冀觀眾更開明

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-23 08:00

藝術無疆界，何須墨守成規？中環大館當代藝術館群展「墨城」，即日(23日)起至8月開放公眾免費入場，以水墨畫為主題，包括港人熟悉的「九龍皇帝」曾灶財燈箱「墨寶」，從街頭走入展覽中庭，書寫草根庶民生命力。也有前衛先鋒蛙王郭鞭撻都市下的物欲橫流，更不乏觸及政治議題的展品，遊走觀展間，或許隨時顛覆想像， 大館藝術主管兼策展人之一的Tobias Berger接受《香港01》專訪時指，一眾藝術家立足社會，回應當代議題。至於涉及政治題材的作品，他強調大館一向遵從法律，即使有展品取材自《國安法》，內容亦見正面。他亦表示，藝術作品具不同詮釋空間，部份人或會執意誤解，惟期望眾人觀賞藝術時，擁更開明思想(open-minded)。

▼大館展覽《墨城》部分展品率先預覽▼

展覽共分兩層，參展藝術家不乏響噹噹名字，包括蛙王郭、林東鵬、石家豪、曾灶財（九龍皇帝）等，作品皆以水墨為媒介，各自生輝，探索在現代城市尤其是香港的生活之道、政局變遷。

其中，陳福善《非法移民》探討自六十年代起的偷渡潮；朱興華《求存》，著墨都市下的生存法則，偷呃拐騙會受到制裁，但求存定律當前，「有頭髮邊個想做癩痢。」

九龍皇帝墨寶矗立展覽中庭

邁步登上樓梯，抬頭則是走前衛偏鋒路線、蛙王郭孟浩的《會呼吸的生命體》，即棄外賣餐具，紙袋在天花亂墜，配有其獨有水墨塗鴉，直線抽擊港人的消費慾過盛。最矚目、眾人已久違的九龍皇帝燈箱「墨寶」，矗立在二樓展覽中庭，草根精神亦可登大雅之堂。鄧啟耀《維多利亞公園》，以水墨描繪維園作為城市地標，經歷風雨飄搖下的今昔變遷。

蛙王郭孟浩的《會呼吸的生命體》，垂懸的膠袋、雜物及水墨塗鴉，構建出琳瑯滿目的「消費災難」，也相信會成為熱門的打卡位。(李澤彤攝)

大館藝術主管Tobias Berger表示，大館會遵守法律，同時會以行內人的專業態度維護藝術自主。(李澤彤攝)

大館藝術主管兼策展人之一的Tobias Berger表示，水墨向被視作傳統藝術，但在藝術家的演繹下，可以「非常當代」，包括混合不同媒介，立足社會回應當代議題，透過水墨與時代對話，同時擴大及開拓無限可能性。他又提到，展覽作品題材多元，其中性別及情慾更鮮有於水墨藝術入畫，今次策展正好將之帶入公眾視野，「開放畀大家討論。」

作品呼應《國安法》 策展人：大雨之中仍見到香港精神

展覽中不少作品介入政治議題，其中孫遜的《休克時光》指涉文化大革命，帶有政治隱喻。Tobias表示，早在《國安法》生效前，團隊已著手策展，孫遜的作品亦早於2006年完成。他提到，綜觀全場，林東鵬的《鍍影》是唯一呼應《國安法》作品，但其內容正面，藝術家對本港未來依舊抱持樂觀，「喺場大雨入面，仍然見到香港，仍然見到香港嘅精神。」

孫遜的《休克時光》，探討官方敘事、記憶操縱及真理何在的相互角力。(李澤彤攝)

孫遜的《休克時光》，將水墨畫融入錄像藝術，作品直接將水墨速寫在舊報刊上，加插水泥攪拌車、揚聲器等歷史符號，再配以動畫，對官方敘事、記憶操縱及真理何在作旁敲側擊。

《鍍影》則誕生於國安法通過當日，林東鵬當時於香港藝術館表演，面臨維港景觀，連綿細雨下，城市模糊不清，他用油墨筆「刻鍍」灑落在窗框的雨滴，將清洗及消音的象徵定格，根據場刊所述，林東鵬對未來留下註腳：「雨再大，還是在雨縫裡看到香港。」

九龍皇帝曾灶財的燈箱墨寶，由「中國當代藝術之父」的收藏家張頌仁借出展覽。Tobias Berger指，九龍皇帝是本港其中一個標誌性的藝術人物，對香港藝術史舉足輕重。(李澤彤攝)

清楚理解遵守法律 專業態度維護藝術自主

建制派部份人士及團體經常「檢驗」藝術作品，Tobias認為藝術作品本身的詮釋空間是開放的，「只要你想，你可以解讀成任何事(if you want to interpret anything, you can interpret everything )。」倘有人錯誤解讀，則是其問題，「希望大家都可以思想更開明(open-minded)」。他強調，大館清楚理解需要遵守法律，同時會以行內人的專業態度維護藝術自主。



「墨城」群展將於即日至8月1日在大館藝方舉行，逢星期二至星期日上午11時至晚上7時開放，公眾可免費入場，亦可預約參加導賞團和相關公眾活動。

另一群展「咫尺之內，開始之前：隨意門及其他足跡」，亦不容錯過，由以已故雕塑家和版畫家夏碧泉收藏的藝術史料開始，帶頌觀眾「考古」本港藝術發展的前世今生。(李澤彤攝)

訪客亦可同步參觀另一個由亞洲藝術文獻庫呈獻、黃湲婷策劃的群展「咫尺之內，開始之前：隨意門及其他足跡」，以已故雕塑家和版畫家夏碧泉為切入點，探討文獻資料對現今藝術史及文化論述作用。展覽同樣免費入場。