沙士激發思考　商人變廁所發明家　環保廁所儲排洩物一年變農家肥

身處郊外，人有三急，流動廁所滿布陳年糞漬、臭氣逼人的固有印象，或不禁令人卻步。有港商發明環保生態廁所，以「無需沖廁」作為賣點，大小二便「跣」入儲存區，再靠通風管帶走臭味。糞便儲存至少一年，變成如泥土般的肥料回歸自然，抹去用家對流動廁所的負面印象。



▼環保生態廁進駐大埔鳳園有機菜園▼

+ 6

在大埔鳳園村的有機菜園，今年5月安裝一個環保生態廁所，綠色的塑膠外圍，下面的啡色膠箱承載排洩物，頂部有兩條通風管，靠循環不斷的空氣驅動抽風。走入廁格，未發現明顯臭味，簡單得只見蹲位，大、小二便直入儲存區後，不用沖廁即可離開。

廁所無水無電，操作回歸最原始。排泄物落入儲存區前，先經過斜度約70度的波浪形透氣板，令糞便不會堆疊成小山丘，向下滑形成層片，增加空氣與糞便接觸。空氣進入儲存區，再經廁所頂部的一對通風管排出，既帶走臭味，亦令糞便有氧分解和風乾。DehTlet技術總監林卓鴻解釋，「喺充滿氧氣環境中，（糞便）厭氧菌會死，耗氧菌大量繁殖，分解糞便，所以無臭味。相反，存放喺密封箱體，無空氣，糞便中嘅耗氧菌會死，剩返厭氧菌，同樣會分解糞便，但會釋放惡臭。」

林卓鴻考慮到無論是五星級或普通郊區廁格，也有機會遇到無公德心用家，一旦坑邊被沾上排洩物，可撒上少量熟石灰，把殘餘的糞跡掃入坑，就是堅持盡量不用水。

林卓鴻表示，走入廁所幾乎沒有臭味，故不會吸引烏蠅。（張浩維攝）

糞便可儲存至少一年變肥料

安放在田野的廁所，糞箱不必日日清，一年只需翻堆3次增加糞便與空氣接觸，再儲存至糞箱後方區域，清理雜物即可。林卓鴻說，「郊外公用廁所有汽水罐、眼鏡，甚至有電話，（市民的隨身物件）唔小心跌落去就唔執……最後可以變肥料只有三成，七成都係垃圾，當清道夫將佢哋分開」，待糞便存放至少一年，脫水後成沙狀或泥狀，沒有臭味，蟲蛋、細菌等因脫水而死去，屆時糞便也可回歸自然，變成農家肥。

至於尿液可讓其自然沉底，或儲存在最底層後稀釋作灌溉，毋須接駁管道或化糞池。但是，人流頻密如郊野公園、地盤等使用率較高，清理次數較頻密，運往小型農地天然生曬成肥料，「呢種設計一滴都無浪費。」

沙士糞渠播毒反思 商人變發明家鑽研屎坑

2003年沙士疫症疑因糞渠播毒，激發當時只是一介商人的林卓鴻思考「點解一個廁所可以搞到大家咁頭痛？」他決心發明一個環保生態廁所，第一代設計加入機動輸送帶，在內地鄉村試用，但不耐用，螺絲或脫落，機件或生鏽，輸送帶或損壞老化，有日機械突然「罷工」，坑裡堆滿糞便，收到「急call」救亡，他帶著挫敗善後，但仍未認輸。至2008年某夜，他突然忽發奇想，簡單如一個滑板或已能取代，「無機械零件，少一個壞嘅機會」。

他反覆在家中廚房、廁所，用面團仿製硬的、軟的、爛的、糊狀的糞便，測試不同材質滑板效果，不禁道「唔係咩高科技，只係將概念喺生活中實踐，有啲材料長期曬會變脆，所以改用PE（聚乙烯），（廁所）可以用至少20年」。與屎坑奮戰多年，終誕生他目前最滿意的環保生態廁所3.0版本，最感謝還是太太無怨地在旁幫忙善後。

曾遇冷言冷語「好搞唔搞走去搞屎坑」

發明環保廁之路，花費7位數字資金研發，在漫長的鑽研過程中不被旁人看好，「好搞唔搞走去搞屎坑」等冷言冷語不斷，誰能預料被嘲笑的發明，今天竟能進駐南大嶼山郊野公園、芝麻灣十塱、鳳園蝴蝶保育區、元朗大江埔，以至大小地盤等。他說，在山區、鄉村未能接駁糞渠，或隨便挖一個洞處理排洩物，結果影響生態，附近魚塘水變黑，這個設計可突破地理及配套限制，冀未來可以走入香港郊遊徑。

林卓鴻形容發明是漫長過程，不是兩、三年就有好設計，感謝太太一直在旁支持。（張浩維攝）

扭轉用家如廁不好經歷

試用4個月的有機菜園Grow Something負責人Agnes形容「感覺幾ok、舒服」。她解釋，村口的臨時洗手間不足以應付需求，清潔也不頻密，「污糟啲，會唔想去，打開已經成陣臭味走出嚟，忍得就忍啦、唔去喇，或者好急，好唔情願情況下唯有去啦」。她曾打算自行租用一個流動廁所，發現價格亦不便宜。

當知悉有環保廁所，對其主打不用經常清潔、善用廢物的概念感興趣。Agnes起初還擔心有氣味，用後發現「相對上氣味少好多，甚至好似不覺得自己在廁所」。