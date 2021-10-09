2030+｜經濟用地需求增1.5倍　創科佔30%　業界：最缺係人唔係地

政府周五公布《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》最終報告，更新本港於2019至2048年，有3,000公頃土地短缺，較2016年估算的1,200公頃增1.5倍，當中經濟用地的需求增幅達1.5倍，增至最多1190公頃，逾31%預留予創科發展。

有資訊科技界人士認為，新田科技城和北部都會區發展需時10多年，形容「遠水不能救近火」，加上業界面對的是「缺人」而非「缺地」，強調租辦公室並非最大難關，擔心這些「遠景」落實後，將得物無所用，受惠的並非香港人，促請政府對症下藥，解決人才流失的嚴峻局面。

規劃師學會亦質疑，當局高估經濟用地中對甲級寫字樓用地需求，又擔心整個北部都會區規劃上的可執行性，建議政府應分期執行，因應社會實際情況作調整，不應盲目跟從指標。



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根據最新更新的《香港2030+》，最新估算的土地需求為5,790至6,210公頃，較2016年估算的約4,800公頃多約30%。當中增幅最多的為經濟用地，由2016年估算的458公頃增至1,080至1,190公頃，增幅逾1.5倍。

預留土地配合十四五規劃發展

經濟用地中，以政策主導用途用地佔地最多，最新估算用地需求為860至950公頃，值得注意的是2016年估算僅需要約257公頃土地。

（報告圖片）

當局指，當中涉及最多的為創科相關行業發展用地，佔約340公頃，亦包括支持建造業及回收業的145公頃土地，並有246公頃土地用作整合棕地。此外，當局稱亦需預留10%緩衝顧及《十四五規劃綱要》及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的額外土地需求。

租金昂貴打擊創科發展

至於非政策主導用途的經濟用地，最新估算為220至240公頃，略高於2016年的201公頃。當中土地需求最多的為特殊工業用途，佔地約124公頃，並新加入酒店用途，料約佔10公頃。

前資訊科技界選委、數據科學家黃浩華坦言，科學園和數碼港的租盤緊絀、空置率低，「你去科學園租辦公室嘅話，都唔係易，始終都差地方」，不少公司要在這兩個科技重鎮外尋覓辦公室，承受昂貴租金。

（報告圖片）

對於政府擬於落馬洲/新田一帶，聯同現正興建、位於河套地區的港深創科園，發展成更大的「新田科技城」。他表示，「單純從一個好簡單數字上嘅資源出發，多咗肯定好過少咗，呢個冇得拗」，惟現時數碼港和科學園均面對配套不足，尤其是交通方面，加上「本身個生態系統，譬如incubator（創業中心）或者係mentoring嘅配合，又係咪真係咁足呢？」

他質疑科學園和數碼港發展未成熟，港府便打算再下一城，最終或會「爛尾」。他又擔心科技城遠離本港大專院校，能否與大專的創科交流則是另一大問號。

施政報告未提挽留和培訓人才 憂人才流失礙發展

黃浩華續指，現時創科業界面對最大的困難亦不是土地短缺，而家人才流失，創科企業亦逐漸轉移海外，仍在港留守的公司已轉求新加坡和台灣等地人才，離岸工作，「呢啲軟件上嘅嘢，唔係單係多咗撻地就可以解決到問題。」他批評，施政報告未有在挽留和培訓人才上落墨，亦無提及如何與海外科技巨擘接軌，「係咪真係一面倒同內地配合，而忘卻咗自己本身有啲問題，或有啲優勢盡量去發揮㗎呢？」

概念性空間框架。（報告圖片）

黃浩華憂慮，「北部都會區」和「新田科技城」發展需時十多年，形容遠水不能救火，加上人才和企業流失，屆時或已得物無所用。他又批評，港府政策並非對症下藥，強調租用辦公室並非困難，而是租金高昂，加上人才短缺，希望政府短期內為業界提供租金補貼、人才培訓等方案，為業界解困。

規劃師質疑高估寫字樓需求 倡顧及可行性

規劃師學會會長李建華指出，經濟用地中對甲級寫字樓用地需求估算達35公頃，認為隨著本港發展高科技產業，一般甲級寫字樓未能符合有關標準，加上近年共用空間成為趨勢，質疑高估有關用地需求。

他又指出，報告雖提升休憩用地人均面積比例，當局不能夠只追求提高面積，忽略軟件配套，包括所提供的服務、可達性等。他舉例指，部份市區雖有不少綠化空間，但市民難以前往。

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李建華認為，當局要注意規劃上的可執行性，建議政府應分期執行，因應社會實際情況作調整，不應盲目跟從指標。因應施政報告及《香港2030+》提出多項中長期覓地措施，他認為當局要小心顧此失彼，避免分散新發展區資源。

至於房屋用地，他對未來本港人口增長持保守看法，不過認為當局考慮到未來會有更多內地人來港工作，或對房屋需求增加。他認同「住大啲」的概念，認為一單位平均面積要達300至350平方呎才能令市民真正住得舒適。