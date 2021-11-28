新冠肺炎﹒11.28｜增3輸入個案　英航一周2機員確診停飛港至周二

本港今日（28日）新增三宗輸入個案，當中兩名患者均感染變種病毒。富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株Omicron，有專家憂慮影響疫苗功效及傳播力更強。港府先後收緊檢疫安排，昨日（27日）起禁止於21天內曾逗留非洲南部八個地區的非香港居民登機來港。

衞生防護中心表示，今日起將進一步加強由相關地區抵港的香港居民檢疫和檢測要求，包括安排相關抵港人士，入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。



新冠肺炎｜今增3宗輸入個案2涉變種病毒 英航機員周六確診沒公布

【15:10】衞生署衞生防護中心今(28日)公布，本港新增3宗新型肺炎確診，均屬輸入個案，全部由B組指明地區、即中風險地區抵港，包括加拿大、卡塔爾及尼日利亞經埃塞俄比亞抵港，其中兩人感染變種病毒，另一宗個案的相關檢測結果待定，全部沒有病徵，3人均非機組人員、船員或外傭。



至於英航確診機組人員相關資料，則未見於相關公布，《香港01》已向衞生署作出查詢。另外，初步確診少於5宗。

平等機會委員會主席朱敏健指近期收到團體代表有關殘疾人士使用安心出行的查詢。(張浩維攝)

安心出行｜平機會收殘疾人士查詢 使用安心出行有困難

【14:28】平等機會委員會主席朱敏健指近期收到團體代表有關殘疾人士使用安心出行的查詢，昨天已透過書面方式向政府反映，「平等機會同抗疫唔應該有衝突。」現時殘疾人士面對不同的技術困難，如視障人士未能得知安心出行標誌的地方，希望政府能放寬措施，如將表格資料能簡單填寫等。

【14:15】衞生防護中心公布正調查3宗確診個案，至今本港個案累計12 428宗。新增個案均為輸入個案，兩宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及三名男子，年齡介乎37至80歲，全部由B組指明地區（中風險）抵港。一人於香港國際機場禁區內等候轉機期間的檢測結果呈陽性，其餘兩人於檢疫期間確診。

新冠肺炎｜英航倫敦飛香港航班2機員確診 周二前10班機取消

【10:05】機場管理局網頁顯示，英國航空今日（28日）至周二（30日）共10班來往香港及倫敦希斯路機場的航班已經取消。據指，由於涉及確診個案的同機機組人員須檢疫，英航在檢討有關航線營運要求後，決定暫停飛往香港。

英航發言人回覆《香港01》證實，將暫停飛港航班至周二，形容是在檢討有關航線營運要求後作出的艱難決定，並向受影響旅客致歉，英航會聯絡他們提供其他選擇。英航重申，會支援正在香港檢疫隔離的機組人員，並遵守不同地方的防疫要求。

衞生防護中心稱，英航十一月二十日及十一月二十七日飛抵香港航班BA 027 各有一名機組人員抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，經確認後屬外地確診個案，同機其他機組人員被界定為密切接觸者，須送往檢疫中心接受檢疫。

港人自非洲南部8地區回港 明起須竹篙灣檢疫7天 再酒店隔離14天

【00:05】衞生防護中心表示，因應世界衞生組織就變異病毒株Omicron的最新公布，政府於周五（26日）已向非洲南部八個地區實施最嚴格登機及檢疫要求，中心亦會由今日（28日）起，進一步加強由相關地區抵港的香港特區居民檢疫和檢測要求，包括安排相關抵港人士入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。

完成7天的檢疫中心檢疫安排後，有關人士才可到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫要求，期間亦須於第9、12、16及19日進行檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

【昨日總覽】港人自非洲南部8地區回港 明起須竹篙灣檢疫7天 再酒店隔離14天

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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

