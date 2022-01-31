疫情總覽｜兩場聚餐一場葬禮逾20人確診　過年拜年恐再釀爆發

第五波新冠肺炎疫情嚴峻打破過去四波多項紀錄，每日確診宗數仍高企，料今日（31日）年廿九大除夕確診逾70宗，與昨日相若，已較之前連續七日逾百宗有改善。明(2月1日)起一連三日為農曆新年假期，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會多次呼籲市民避免跨家庭聚會，並指近兩場家庭聚餐，各12至13人，九成人確診；另有一場葬禮，至少有2人染疫。



林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

截至昨日疫情數據：



累計確診宗數增至14,112宗（包括7宗復陽個案）。



第五波累計有79宗源頭不明個案，昨日15宗創單日新高。



累計有5,345,210人已打一劑疫苗，佔12歲或以上人口79.4%。



有11,811名5至11歲兒童已打疫曲，佔同年齡層2.8%。



80歲或以上居民只有31%已打疫苗；40至49歲群組接種率達91.8%。



截至昨晨9時有1,002名病人留院，全部情況穩定。



檢疫設施有5,167個單位，有3,235人佔用當中2,548個單位，可即時使用則有1,443個。



兩個群組都有大約10名人士確診，咁呢啲都係前個幾波（疫情）好普遍嘅，咁所以嚟緊喺假期呢，就希望大家對於呢方面就小心啲。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君

幾個家庭到一個家庭舉行親友聚會爆疫

本港昨日新增81宗確診，自1月23日起連續七日新增逾百宗以來，稍見明顯下跌。昨日本地個案佔77宗，但當中15宗屬源頭不明，創第五波疫情以來新高。

張竹君昨在疫情記者會上特別指出，發現1月23日有兩個不同家庭聚會，均爆發群組感染。兩個群組的聚會都是幾個家庭集中到其中一個家庭舉行親友聚會，「情況喺香港頗為普遍」，而兩個聚會各有約12、13人參與，至昨每個群組都有約10人確診，即發病率近九成。她呼籲市民在農曆新假期「多加小心」，盡量聽從衞生防護中心及政府呼籲，減少聚會。

▼1.30 葵涌石籬二邨石華樓圍封檢測▼



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葵涌邨未有新增單位有人確診 四區存穩形傳播鍊

本月20日起至昨日，葵涌邨及葵稪苑感染居民人數約400人。葵涌邨昨新增9宗新冠肺炎確診個案，當中夏葵樓、曉葵樓及映葵樓各佔1宗，雅葵樓佔4宗，逸葵樓佔2宗，全為之前確診的同住家人。張竹君表示，該邨再無新增住戶單位確診個案，只是涉及檢疫中心的緊密接觸者個案，認為傳播鏈己經截斷，但附近及其他地區居民都有再感染風險。

政府公布在四個區地採集的污水樣本，對冠狀病毒檢測呈陽的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。呼籲市民進行病毒檢測，民政事務總署（包括沙田、大埔民政事務處）將會由今日（31日）起陸續有關地區的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼點擊睇4個污水樣本呈陽性範圍▼



政府堅持「動態清零」：否則後果不堪設想

近期本地就「動態清零」與「與病毒共椠」展開激烈討論，甚至指討論放棄清零的或違反《香港國安法》。政府昨中午發表聲明，指出一般純意見討論不涉違法，而「動態清零」是防疫抗疫及保護市民衞生安全的最有效方法。「全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的Omicron變異病毒株個案不斷上升。香港必須以最快手段切斷傳播鏈，達至「動態清零」的目標，否則後果不堪設想。」

▼1.30 青衣宏福花園2座26至32樓D及E室居民撒離檢疫▼

