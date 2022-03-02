消費券｜中大研究︰用戶消費額增1.1倍　乘數效應比美台措施高3倍

繼去年派5,000元電子消費券後，政府在財政預算案宣布再向市民派發共1萬元消費券，其中首期將於4月派發。中大一項透過AlipayHK數據進行的研究，發現電子消費券提振經濟成效顯著，有效發揮「乘數效應」。研究指，在電子消費券帶動下，AlipayHK消費券用戶消費金額增多110%，於零售業及電訊服務業的消費意欲明顯增加。此外，相比世界各地，香港消費券的「乘數效應」最為顯著，比日本、美國及台灣的振興經濟措施高出最少3倍。



▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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餐飲、百貨、電訊佔整體消費約六成

中大經濟學系教授宋錚透過AlipayHK，研究香港電子消費券計劃的影響，發現電子消費券提振經濟成效顯著，有效發揮「乘數效應」。研究指出，市民於兩方面的消費意欲明顯增加，包括1）餐飲、百貨等非耐用品；2）電訊費等服務類型，約佔整體消費總額至少57%至63%，顯示電子消費券有助促進零售商戶及服務供應商生意增長。

與此同時，電子消費券計劃鼓勵了更多商戶使用流動支付工具，不少營辦商推出減免手續費用的措施，如AlipayHK便在消費券期間豁免「商戶碼」的交易費用。研究指出，消費券令商戶交易成本下降30%。

▼財政預算案懶人包▼



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研究亦參照其他國家和地區歷來提振措施進行對比，指出香港電子消費券的「乘數效應」，除了新加坡於2020年推出增加花紅計劃外，為其他國家和地區的3倍或以上，成效最為突出。

中大經濟學教授系宋錚表示，電子消費券對社會的提振經濟作用顯著，在疫情下，很高興見到政府能夠延續電子消費券的舉措。他相信，隨著今年電子消費券派發的金額增加，將進一步幫助大眾和商戶逐步走出困境。