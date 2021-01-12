２元乘車優惠｜推行8年　報告揭個別人士一個月內搭逾400程車

兩元乘車優惠計劃自2012年推出，政府早前委託顧問公司進行全面檢討，報告今日（12日）終於出爐。報告披露，在2018年曾經出現極端情況，有個別人士在一個月內乘搭400多程公共交通工具，不過顧問強調，九成持卡人士在該月內乘搭次數不多於70次。 另外，在濫用情況方面，報告舉例部分人以欺詐方式獲得優惠，包括冒充為長者、假裝殘疾人士，惟因難單靠外表來識別，故被檢舉風險很小。

勞福局公布將於2022年將2元乘車優惠推至60至64歲市民，惟需用個人八達通。（張浩維攝）

九成持卡者只日「嘟」一次

報告顯示，2018年長者／殘疾人士平均使用 2 元優惠計劃乘搭公共交通工具 305 次，即每天0.84次，不過按同年10月的數字，曾有個别乘搭400多程的極端個案出現，即日均13次；絕大多數長者／殘疾人士的乘搭次數甚低，約九成持卡人士在該月內乘搭次數不多於70次。

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顧問報告：冒充長者被檢舉風險很小

至於在出行時間方面，數據顯示，長者／殘疾人士乘客人次由9時起開逐漸上升至下午2時，達到高峯，其後逐漸回落，下午4時至5時時段，又再次上升，平均分布於巴士、港鐵等交通工具。報告認為，按每日乘客流量中所佔的比例， 長者／殘疾人士乘客人次在一天中的時段分布較平均。

外界一直關注濫用問題，顧問公司指出，雖未有關於票價濫用程度的數據，但相信風險可能很高，因任何人都可以購買長者不記名卡，無需年齡或身份證明。報告舉例，部分人以欺詐方式獲得優惠，包括除了冒充為長者，亦可能假裝殘疾人士，惟因難單靠外表來識別，故被檢舉風險很小。

羅致光：長者遊客將不能再享優惠

羅致光今日指，公眾普遍認為優惠應只惠及本港長者，日後轉用個人八達通後，相信可杜絕非本地人士享用優惠，意味年長遊客不會再受惠。報告分析指，2018年合資格人士總數包括 127萬名長者居民、17萬名殘疾人士及約312萬名長者訪客。

顧問公司解釋，由於長者訪客只是短暫訪港，不大可能對2元優惠計劃整體產生重大影響。 但在不適當使用的例子中，曾有導遊在沒適當身份證明情況下，向訪客提供長者卡。

美加城市也規定用個人化優惠卡

另外，報告亦參考了多個國家及城市的經驗，提到絕大部分提供同類乘車優惠的地方，均要求受惠人士持有個人化的優惠卡，部分城市如紐約、多倫多、溫哥華等，訪客都可受惠。不過，推出個人化優惠卡並不代表杜絕濫用情況，例如在紐約，部分人依然少付巴士車資，甚至由巴士後門進入車廂，未有繳付車費，結果在2018年，票務損失達2.25億美元（即約17.55億港元），其中巴士佔1.28億美元（近10億港元）。

另外，北京、上海、深圳、廣州等城市，都出現偽造或改造優惠卡的情況，當中北京會利用面部辨識去識別逃票者，上海會發佈逃票者影象，讓公眾協助阻止逃票。在北京及深圳，偽造優惠卡將影響個人信用記錄。

香港社區組織協會組織幹事施麗珊。（資料圖片）

施麗珊憂長者未必懂得更換

對於政府為防止濫用，要求合資格人士持有新設計的個人八達通卡。香港社區組織協會組織幹事施麗珊批評，準備時間太長，牽涉太多行政程序，長者未必懂得更換，「搞到啲老人家。」她認為，行政成本大過濫用情況，目前並非沒有機制監察，包括可要求公共交通工具營運商加強抽查可疑人士，甚或加強罰則等。受疫情影響，基層收入大減，她期望政府加快推出優惠，「交通費都好大負擔。」