南丫海難｜4死者名家屬不滿死因庭拒研訊　入稟高院法庭重新考慮

2012年南丫海難造成39人身亡，死因庭於前年通知死者家屬，指死者的死因明確，毋須召開死因研訊。三名死者家屬今(20日)入稟高等法院，要求就四名死者召開死因研訊。



申請人為梁淑玲、趙炳全及徐志盛，答辯人為死因裁判官。

申請人在申請書要求法庭頒令，就四名死者梁家杰、趙少琼、徐志偉及徐凱盈召開死因研訊。

海泰號和南丫4號於2012年10月1日，在南丫島附近水域相撞，造成39死92人受傷。死因裁判官於前年去信死者家屬，指毋須召開死因研訊，並裁定死者為「非法被殺」。

案件編號：HCMP773/2022