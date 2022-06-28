渣馬死因｜跑手中途暈倒　救護車25分鐘後才到達　裁死於自然

50歲男子於2018年，參與渣打馬拉松賽事期間暈倒，送院留醫4日後不治，死因庭就事件展開研訊。死者太太質疑現場急救有延誤情況。庭上證供則揭發，醫療輔助隊（AMS)在發現有跑手暈倒後，未有把他置於復原臥式的姿勢，工作人員通報暈倒事件時，亦未能提供有效資訊，救護車更在跑手暈倒25分鐘後才到達。急救醫學專家批評，田總與AMS的合作明顯有很大困難，對死者的存活率造成負面影響。陪審員今（28日）退庭商議6小時後，裁定該跑手死於自然，並對田總、醫療服務隊等提出13項建議。



死者太太在庭外接受採訪表示，感謝法庭、陪審員在這段時間的用心，讓他們能更了解死者過生時的情況。對於裁決結果，她們雖然接受，但還是感到難過及無奈，畢竟當天在救援上急救員的出現到內部溝通的混亂，以致出現延誤。

死者李文德的太太(左) 及女兒(右)有聽取裁決，李的遺孀稱雖然接受裁決，還是感到難過和無奈，畢竟當天曾因溝通而出現延誤。(劉安琪攝)

李因急性心肌梗塞致死

死者李文德，生前為基督教福音機構幹事，2018年1月21日參與渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒，送院搶救後，延至同月24日在東區醫院不治，終年50歲。驗屍報告指，李因急性心肌梗塞致死。是次死因設有3女2男陪審團，香港業餘田徑總會及醫療輔助隊被列為有利害關係方。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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醫療輔助隊隊員覺李姿勢似復原臥式

綜合庭上證供，李所參加的賽事於早上約8時起跑，田總義工得知W5.5區域有人暈倒，她揮手請求駛經現場的救護車幫手。醫療輔助隊隊員羅科儀隨即下車，檢查後發現李仍有呼吸及脈博。羅稱，由於李當時的姿勢已與復原臥式差不多，她僅以三角巾墊高李的頭部。與羅一同下車的隊員陳寶成則承認，當時未有為李做復原臥式及清空氣道，但他不清楚羅是否有做。

救護車主管要求協調中心接觸

同一時間，急救站主管江曉輝亦收到救助電話，立刻要求救護車主管開車載其隊員到傷者位置，惟對方要求江先請示意外事故協調中心（ICC)，因協調中心未有接觸，急救隊最終拒絕。

輔助隊隊員跑12分鐘到現場

醫療服務隊的隊員楊仕中供稱，他花12分鐘時間跑到發現李的地點，見李面朝下已沒有呼吸和脈搏。期後一名參加賽事的跑手黃俊謙經過，黃本身是外科醫生，黃便停下幫手，並為李進行心肺復蘇法，直至兩輛救護車之後到場，才把李送院救治。

專家指李當時姿勢非復原臥式

急救醫學專家甘澤華醫生供稱，他看過李被發現在跑道時的照片，認為李當時的姿勢並非復原臥式。甘總結事故時指，參與馬拉松賽事時心臟驟停屬十分罕見，每10萬名跑手僅有0.54人會出現這情況，然而若有這情況出現，其致死率高達71%。

覺多部門溝通明顯有困難

甘又稱，當日最先接觸到李的救護員，並沒有配備無線電通訊器；亦有救護人員要步行至現場；「城巴楊Sir」致電協調中心時，只提供李的粗略位置等，資訊十分有限；至救護車在25至28分鐘後才到達等，甘批評田總與醫療輔隊的合作和溝通，明顯有很大困難，有機會對李的存活率造成負面影響。

陪審團退庭6小時提13建議

陪審團退庭近6小時後，一致裁定死者「死於自然」，引致死亡疾病為急性心肌梗塞，並向香港業餘田徑總會及醫療輔助隊提出共13項建議，詳情如下：

予田總及醫療服務隊：

1.所有賽事工作人員當值時必須帶備手提電話，以便聯絡；

2. 田總及 醫療服務隊 須於賽事前以電話短訊形式，發送包含緊急電話的提示卡內容給工作人員；

3. 將現有事故協調中心內田總及醫療服務隊的電話號碼，分別命名為物資支援及緊急事故協調中心熱線；

4. 當事故協調中心接線生經電話/對講機收到事故通知時，必須查詢及記錄傷者位置、情況、及來電者身份和電話，並填寫分流表格。另分流表格須加添無呼吸及無脈膊的選項；

5. 分流表格填妥後需即時轉交分流主管，作出適切安排及記錄；

6. 事故協調中心所有人員須強制出席簡報會，以熟習分工及工作流程；

7. 田總及醫療服務隊需使用指定表格填寫意外事發經過，包括時間、站崗位置、職責。

予醫療服務隊：

1. 在恆常的訓練以外，醫療服務隊須加入個案分享及處理方法，例如：心臟病發。另外，透過這些訓練糾正錯誤觀念及加強對緊急事故的評估及態度。

予田總：

1.強制所有工作人員必須出席賽前簡報會，並通過考核。

2. 賽事當天，田總必須派發緊急事故提示卡予所有工作人員，當中必須包含賽事緊急聯絡電話。

3. 將健康申報表合併於賽事報名表内，並列為必填項目。

4. 在每一屆賽事完結後一個月，必須就當天的意外事故作檢討及記錄，並作出相應跟進及改善。

5. 事故協調中心内的電話必須有來電顯示及錄音功能。

案件編號：CCDI-43/2018(DK)