猴痘｜港男抵港確診列首宗　上月底現皮疹　曾居美加菲有高危活動

「猴痘」（Ｍonkeypox）曾在全球多個國家爆發，衞生署衞生防護中心今（6日）公布，本港錄得首宗輸入個案，患者是昨日由菲律賓獨自抵港的30歲本港男子，他上月曾居於美國，月底曾前往加拿大，隨後本月初曾入境菲律賓，身處海外期間曾進行高危活動，當局相信其在當地受到感染。

男患者自上月底起，身體已現皮疹，其後蔓延至身體其他部位，乘搭飛機到港時身穿長衫長褲，並無任何密切接觸者，但由於屬於首宗猴痘個案，故當局提醒同一航班的機組人員、乘客、採樣人士及檢疫酒店人士，應留意身體狀況，另根據政府的應變計劃，會提升至戒備級別。



衞生防護中心總監徐樂堅指，昨日收到一宗猴痘個案呈報，今日檢測後證實確診，他強調患者無進入社區，屬於輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君則補充稱，病人為30歲持有本港身分證的男子，他在昨日（5日）由菲律賓抵港，當時沒有發燒，自8月30日身體隱秘位置已現皮疹，其後蔓延至身體其他部位，本月2日起出現淋巴腫脹，昨日則開始喉嚨痛。該名男病人於8月3日至25日居於美國，8月25日至9月2日則身在加拿大，隨後至昨日則曾在菲律賓，昨乘搭菲律賓航空PR300航班到港，未有同行者。航班上共有約80名乘客身處本港，並正於酒店進行檢疫。

在西營盤華美達海景酒店檢疫 水泡樣本核酸結果呈陽性

張竹君續指，病人於潛伏期曾於海外進行高危活動，初步相信在美國受到感染。但接觸者中沒有確診或懷疑確診人士，他來港後入住西營盤華美達海景酒店，中午開始不舒服及喉嚨痛，另吞嚥有問題，遂致電熱線求助，並獲送往瑪麗醫院。今日其皮膚水泡樣本的核酸結果呈陽性，當局已展開流行病學追蹤。

張竹君拒透露患者在外地進行過什麼高危活動，她只引述世衞資料， 98%患者都是男性，年齡中位數為36歲，95%曾有男男性接觸。

猴痘疫苗：Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)

提醒機組人員、乘客、採樣人士及檢疫酒店人士留意

受檢疫程序所限，張竹君稱，他入境後由機場至酒店屬全程密封式，所乘航班屬短途機，他期間全程身穿長袖衫褲，沒有和別人接觸，現時留醫瑪麗醫院進行隔離。雖然並無任何密切接觸者，但由於屬於首宗猴痘個案，故當局採謹慎處理，提醒同一航班的機組人員、乘客、採樣人士及檢疫酒店人士，應留意身體狀況。



張竹君又指，根據政府的應變計劃，會提升至戒備級別，亦會提醒全港醫院留意，即使沒有任何猴痘接觸史、但有高危病徵者需進行檢測，當局會就個案通知世衞及内地相關部門

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