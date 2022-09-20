南丫海難｜指船身設計等資料未審視　死者家屬求開死因庭

釀39死的南丫海難事件已發生快10年，4名死者的3名家屬不滿政府一直未有就事件召開死因庭，早前入稟高院，要求法庭下令開庭研訊，法庭今(20日)處理家屬的申請。家屬的代表律師稱，雖然政府有就事件獨立調查，亦有作出刑事檢控，但多年來仍有證供未有公開，例如有關船身設計可能有問題等，仍希望能召開死因庭以審視這些新證據，及作出建議。法官高浩文稱需時間考慮，把案押後至10月31日裁決。



3名申請人為梁淑玲、趙炳全和徐志盛，他們是事件中的死者梁家杰、趙少琼、徐志偉和徐凱盈的家屬。南丫海難發生於2012年10月1日的國慶，小輪公司的海泰號，與載著遊人準備到維港看煙花的南丫四號，在南丫島附近水域相撞，造成39人死亡，當中8人為小童。死因裁判官前年去信死者家屬，認為毋須召開死因研訊，並裁定死者為「非法被殺」。

死者家屬梁淑玲（右）及徐志盛（左）均希望法庭會考慮重開死因庭。（朱幼麗攝）

肇事船隻未有安裝水密門

代表家屬的律師在庭上陳詞時亦稱，認為事件仍有空間召開死因庭，因為死因裁判官可以考慮新的證據，包括財利船廠應知道要在入水船艙安裝水密門，但最後沒有安裝，又指事件涉及兩名海外證人，死因庭可傳召他們作供；此外，亦可檢討如港九小輪的員工是否有工時過長的問題等。死因裁判官亦可就事件作出建議。

認為船身設計資料未有作考慮

申請人之一的梁淑玲在庭外稱，家屬至今仍希望能召開死因庭，因認為之前的事故調查委員會報告仍有不足之處，且這十年來找到的資料，包括肇事船隻並無水密門等，在之前的調查並未提及，部份小輪公司的船員，或可能因種種原因而未有接受盤問，此外，船上或有其他潛建物，也可能令船加速下沉，家屬們認為仍有可能找到事件的真相，很想把真相拼合出來，希望法官會仔細考慮他們的論點。

南丫海難於2012年的10月1日晚發生，事件中有39人死亡，包括8名小童。(資料圖片)

其他家屬對申請表示支持

梁又稱，雖然只有他們3人提出申請，並只涉及4名死者，但其實事件涉及39條人命，其他家屬對於他們的申請亦很支持。她又指，事件已發生近十年，對家屬而言仍很傷痛，但若事情繼續拖延，可拼合的事實只會愈來愈少。

案件編號：HCMP 773/ 2022