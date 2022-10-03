0+3｜輸入個案343宗創至少三個月新高　比率較實施前升一個百分點

「0+3」實施一星期後，輸入個案數字急升。衞生署今日（30日）公布新增3,529宗確診，當中輸入個案數字佔343宗，創至少三個月來的新高，佔整體個案逾一成，比率升至4.2%，較「0+3」前多一個百分點。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，此比率屬可控範圍，又強調本港在經歷兩波疫情後，可感染人數大幅減少，認為即使日後輸入確診個案數字再增加，亦不會對本港造成大影響。

另外，國慶假期後，學校呈報數字急增，有921名學生及教職員染疫，合共涉及509間學校，有20間學校，有23個別班級需停課。



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增3529宗確診 六成輸入個案機場檢測發現

衞生署今日公布新增3,529宗確診個案，當中本地個案佔3,186宗。「0+3」實施一星期後，輸入個案數字急升，輸入個案為343宗，創至少三個月來的新高，佔整體個案逾一成。其中208宗於機場檢測確診，佔總數六成；餘下個案中，94宗於抵港首3日在檢疫中心或社區檢測中心發現、而39宗於抵港第4至7日確診，2宗確診個案由檢疫中心發現，料為抵港確診人士的密切接觸者。

「0+3」入境檢疫9月26日起實施，《香港01》翻查6月至今的輸入個案數字，發現在「0+3」措施推行後，七日平均確診個案持續增加，由9月27日的168宗，到昨日（2日）升至235宗，同期七日平均比率也由推行前的一日（9月25日）的3.3%，升至4.20%，較措施生放前上升約一個百分點；而8月實施「3+4」措施時，其陽性比率則未有上升反而下跌。

梁子超：輸入個案比率屬可控範圍

呼吸系統科專科醫生梁子超相信，有不少本滯留在外地港人藉着「0+3」回港，加上英國近日確診數字有反彈，故才令輸入個案確診比率有輕微上升。被問到個案上升會否影響推行「0+0」的決定，他認為輸入個案大部份都在機場中找到，即使他日推「0+0」，輸入個案在檢測後可以進入表列處所，其進入社區的時間亦不多。

他認為此比率屬可控範圍，又強調本港在經歷兩波疫情後，可感染人數大幅減少，認為即使日後輸入個案確診數字再增加，亦不會對本港造成大影響。他續指，除非本港疫情出現較大的反彈，或在輸入個案中發現新的變異病毒株，否則本港毋須收緊入境限制。

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另外，個案中染BA.4／BA.5變種病毒株的比率再上升，衞生署公共衞生化驗服務處於9月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.2%及89.7%。

學校呈報921宗個案 20校個別班級停課7天

學校呈報921宗個案，涉509間學校，分別有767名學生及154名教職員染疫。有20間學校的個別班級要停課7天，合共影響23班。有三間學校各有兩班要停課，分別為九龍塘天主教華德學校、西貢中心李少欽紀念學校及順德聯誼總會鄭裕彤中學。

院舍方面，再新增2間安老院舍及4間殘疾人士院舍有呈報個案，其中有7名院友中招，另有26名院友被列作密切接觸者。

安老院舍



1. 順景護理中心

2. 順恩護老中心



殘疾人士院舍



1. 匡智粉嶺綜合復康中心

2. 保良局永隆銀行金禧宿舍

3. 香港心理衞生會顯徑宿舍

4. 基督教家庭服務中心尚美家舍



醫管局表示，截至今日（3日）凌晨零時零分，共有1700名確診病人留醫，當中有156名新增確診病人。新增呈報一名危殆病人及一名嚴重病人，現時合共有34名危殆及25名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。

另外，過去一日新呈報三名確診病人在公立醫院離世，至今本港累計死亡個案共有10 176宗。新呈報三宗感染左新冠病毒既病人離世個案，分別為一男兩女，年齡介乎77 歲至100 歲，有兩位打了三針，一位無打針。

《香港01》發現，醫管局自上周五（30日）起沒有再公布為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。

被問到是否沒有再為病人進行入院篩查或追蹤密切接觸者，醫管局回覆查詢時表示，一直密切監察2019冠狀病毒病疫情發展，包括為入院病人進行入院篩查，並根據確診的病人或職員的臨床和其他相關情況進行接觸追蹤調查。醫院管理局會持續密切監察病人及職員的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通。據了解，如病房內有爆發大的確診群組，醫管局仍然會公布。

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