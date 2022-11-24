疫情．最新｜確診增加暫不放寬防疫措施　二價疫苗下月初開打

本港疫情再反彈至近萬宗，今日（24日）新增9,219宗個案，包括719宗輸入，創疫情以來輸入個案新高。另外。多13人死亡，累計10,647人死亡。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去一星期平均確診人數由之前一星期6,300到今星期7,900，上升24%，本地個案增加較多達25%，輸入個案則上升21.5%。



昨日疫情概要：



-增7,985宗確診，反彈至近八千宗水平，較昨日上升逾一成。

-輸入個案611宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率7.65%；相比同日14,185名機場入境人數，比率則為4.31%，七日平均比率是4.01% 。

-新增11名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.142%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,634人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增5宗累計67宗，BQ.1.1個案多6宗至76宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.29，即一名患者可傳染多於一人，但呈現轉向「平台期」。（港大醫學院圖片）

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【16:57】李夏茵表示，暫接獲214宗過渡疫苗通行證申請，100多人已打一針，70多人打兩針，過渡疫苗通行證可即時獲取。

【16:45】李夏茵表示，今日見記者想講是這一刻所有社交距離及防疫措施不變，不會有新一輪放寬；疫情反彈確實原因不能知，但有些估計，如社會層面多活動，或之前曾感染但保護力跌了又無打針，或導致疫情上升。防疫政策訪方面，這一刻不想走回頭路，但如醫管局服務癱瘓、新冠及非新冠病人不能有適切治療，當然就要收緊，但不想看到。

【16:32】張竹君表示，二次感染在社區佔個案約3%，安老院舍真正確診不算多，佔整體數字細百分比，但二次感染好多，由幾%到最近20%、30%。反映2、3月好多、7成院友感染，但免疫力超過半年開始回落，有機會二次感染，有有新病毒株，免疫力抵抗差再確診，就算二次感染，但死亡不及2、3月高，反映有些免疫力在，無論是由打針或感染得來。

【16:25】李夏茵表示，二價疫苗將會未來數日到港，如一切順利希望12月初為市民提供。專家建議12歲或以上可做加強劑，香港會做第四針，正常18歲以上已可打第四針，50歲以上建議打針，18至49歲出入高風險都建議打針。如感染過當一針，若18歲以上打兩針、感染一次當第三針，可打第四針；但已打三針再感染，原則上已有第四針，不需打二價或打多一針。

【16:21】醫務衞生局副局長李夏茵表示，疫情數字全線上升，包括確診數字、死亡、老人院、學校、入院、污水監察等，希望市民有概念疫情非直線下降，通常都會是反覆，要小心調節或放寬防疫措施，以免反彈，但而家上升趨勢不需過度氣x或過度驚慌，建議市民可做：

1)調節心情，不要太驚慌或事不關己，保持適度警覺

2)意識保護自己，勤洗手、正確戴口罩，不要帶鼻下，不要摔眼

3)勤測試，去高風地方，不妨做多些快測

4)注意個人身體狀況，不適建議做快測，同時關顧身邊家人，包括一老一幼，因打針未如理想，不適可用遙距服務，避免衝急症室

【16:14】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，過去一星期確診病人住院持續上升，這幾日超過2,500個新冠病人住入醫管局設施，對比10月初升了40%，數字上由1500至1600到這幾日2500，比例有4成。新增入院個案持續上升，由早幾天約300人新確診入院，升到近日每日350人新確診入院治療。

【16:00】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去一星期平均確診人數由之前一星期6,300到今星期7,900，上升24%，本地增加較多，今日本地數字達8,500，再之前星期只有5,800；輸入個案都上升至21.5%，輸入佔總數約7.4%，因旅客到港人，整體佔抵港旅客3.8%。死亡個案因確診數字上升而增加，升14.7%，過去一星期有78個案，再之前星期68宗。

新變種病毒株方面BQ1.1或XBB較多個案，無論輸入本地都見多；本地個案過去7日，BQ1.1約1%（過去7日平均數）；XBB：2%；其他BA.4/BA.5佔75至76%，另外是BA.2其他分支，約20%。

【14:06】本港逐步走向復常，預料醫務衞生局今日（24日）料再宣布放寬防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良倡議，除非學生上學前有病徵，或同班有群組感染，否則已完成接種疫苗的學童無須每日接受快測，「依個唔係放寬措施，而係更精準防疫。」他又指，港府應要每日公開處方口服藥的數目，並提升在病人發病後計的五日內獲處方口服藥的比率。

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【12:35】政府今日上午約八時三十分起，派員於葵涌浩景臺3座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測，至上午約十一時三十分結束。是次行動共檢查了167名受檢人士。當中，10人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向全部10人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:17】新冠肺炎疫情嚴峻，再有政府中人確診。文化體育及旅遊局今日（24日）表示，其局長政治助理招文亮對新冠肺炎核酸檢測結果呈陽性，正按衞生防護中心指引進行隔離。

【10:34】本港的登記露宿者人數在十年間上升2.6倍，今年3月底達到1,564人。社區組織協會幹事吳衞東今日（24日）在電台節目指出， 近年多了由內地回流香港的露宿者，佔非領取綜援露宿者中約35%，又指不少露宿者都有就業困難，希望政府可加大支援。

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