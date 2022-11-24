疫情．最新｜確診個案重上8000宗水平 即時有效繁殖率1以上橫行
撰文：馬煒傑 黃偉倫 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈
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本港單日新冠病毒病確診個案稍為反彈，衞生署昨日（23日）公布新增7,985宗確診個案，再次回升至近8,000宗水平。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.29，即一名患者可傳染多於一人，但呈現轉向「平台期」。
繼警務處處長蕭澤頤、特首李家超確診後，政府昨日（23日）凌晨公布，財政司副司長黃偉綸也失守，核酸檢測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。
昨日疫情概要：
-增7,985宗確診，反彈至近八千宗水平，較昨日上升逾一成。
-輸入個案611宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率7.65%；相比同日14,185名機場入境人數，比率則為4.31%，七日平均比率是4.01% 。
-新增11名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.142%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,634人。
-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增5宗累計67宗，BQ.1.1個案多6宗至76宗。
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