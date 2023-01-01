疫情｜增23361宗個案　再多62人染疫亡　七日平均死亡率0.247%

本港新冠病毒疫情嚴峻，今日（1日）再新增23,361宗確診個案，連續五天突破2萬宗水平。今日多62名患者死亡，七日平均死亡人數上升至58.1人，但七日平均死亡率則微跌至0.247%，累計死亡人數為11,869人。



今日疫情概要：



-增23,361宗確診，較昨日下跌約20.02%。

-輸入個案大減至326宗，佔整體個案比率1.35%；相比同日30,073機場入境旅客人次，確診比率則為1.06%，七日平均比率是3.6% 。

-新增62名患者死亡，7日平均死亡率0.247%，整體死亡率維持至0.45%%，累計死亡人數為11,869人。

+ 12

確診宗數較昨日公布少兩成 輸入個案跌至300宗水平

2023年首日，新冠肺炎確診數字維持2萬宗高位。本港今（31日）新增23,361宗確診個案，較昨日下跌20.02%，當中本地個案佔近23,035宗。

由於本港早前已宣布取消機場個案核酸檢測，近兩日輸入個案明顯急跌，由近日約一千宗急跌至326宗，佔整體比率的1.35%。此外，新增326宗檢測陽性輸入個案，當中包括128宗核酸檢測陽性（31宗確診、60宗無症狀感染及37宗狀況待定個案）及198宗快速抗原測試陽性個案。

由於同日機場入境人數有30,073人，確診比率為1.06%，較以往徘徊在3.80%至5.39%，比率大幅下跌。七日平均輸入確診人數下降至863人，七日平均確診比率為3.6%。

▼12月30日 日本限降令首日上機乘客簽聲明7日內沒有到過內地▼



+ 6

衞生署公共衞生化驗服務處於12月23日至29日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約 51.18%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案並無錄得更多變異病毒株陽性檢測個案，累計發現165宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及192宗BQ.1.1亞系個案。

孯院留醫人數增至5191人 約800人要聞氧氣或用呼吸機

醫管局公布，現時急症醫院內科病床整體住用率約為114%。昨日有5,191名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有630名新增確診病人，3,115人需要入住隔離設施，738人正接受氧氣治療，89人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報34名危殆及46名嚴重的確診病人，現時合共有207名危殆及221名嚴重的確診病人留醫，當中55名危殆病人正接受深切治療。過去一日有536名確診病人康復，459名病人出院。另外，新增呈報62名確診病人在公立醫院離世。

▼12月29日 疫苗通行證取消首日酒樓情況▼



+ 17

不治患者介乎43歲至99歲

另外，今日多62人死亡，分別為38男24女，年齡43歲至99歲。當中15位來自院舍。有8位無打針資料，有6位打4針、42位打3針、5位打2針。