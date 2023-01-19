立場新聞案｜控方強調媒體報道須持平　鍾沛權：更應讓立場做下去

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物。案件今（19日）在區域法院續，鍾沛權開始接受控方盤問。控方指出，若有文章被人節錄轉載，讀者未必會回到原有網站閱讀全，故文章持平很重要，形容：「入咗腦就救唔番。」鍾卻反駁稱，一篇文章難以全面地交代所有事情，若要做到平衡，鍾說：「咁你繼續畀我哋存在囉。」並解釋稱，只有讓他們有機會出版不同觀點和內容的文章，才有機會達至平衝。



控方指博客文章有潛台詞

主控官首先向鍾沛權展示在《立場》出版的刊物《立誌》，指出最受歡迎的博客文章，並問文章的中心思想。就《元朗事件追究起來，警察管理層可能要坐監》一文，內容針對721事件，作者提出一宗英國案例，即一名警員因不想遲下班而對圍毆事件視而不見，警員事後被裁定公職人員行為不當罪成。控方質疑文章有「潛台詞」，指元朗事件有類似的情況。

鍾認為筆者只是提出一個思考的角度。控方問該文章是否屬「黃營」較喜歡閱讀，鍾認為喜歡看和同意是兩件事，有些人可能不同意內容但有興趣了解。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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《立場》從未就五大訴求表態

控方又問及五大訴求的核心思想，在《為何五大訴求，缺一不可》一文，鍾自言支持撤回逃犯條例、成立獨立調查委員會、落實真普選，明白背後有好強的合理性，至於撤回暴動定性，及不追究示威者，則因問題複雜，牽涉司法程序，認為有討論和辯論空間，政府亦應作回應。

鍾又指，他作為《立場》總編輯或代表，從未就五大訴求表態，且作為媒體在處理新聞時，不可能對所有議題都有自己的看法。

次被告鍾沛權稱，他作為《立場》總編輯或代表，從未就五大訴求表態。(資料圖片)

要達至平衡應讓《立場》做下去

鍾又解釋，社交媒體出現以來，文章瀏覽量未必一定來自媒體本身，有機會因被轉載至其他平台，從而令瀏覽量急增。控方聽罷問到，若文章被節錄到其他平台，讀者未必會到《立場》看完整報道或其他文章，故文章持平很重要，又說：「入咗腦就救唔番喇喎。」

鍾回應稱，難以有一篇文章可以好全面地交代所有事情，他們能做的，只有持續發佈不同的內容。鍾又稱，若想他們做到平衝，謂：「咁你繼續畀我哋存在囉，繼續畀《立場新聞》存在，我地可以製作唔同觀點既內容，增加內容被分享嘅機會。如果你唔畀我地繼續存在，我地做唔到呢樣嘢。」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022