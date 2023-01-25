簡約公屋︱市區將建相當單位、造價下調　開支料下月交立法會審議

「簡約公屋」未來五年擬建3萬伙，每個單位造價89萬元，引發社會關注。房屋局局長何永賢其後解釋，指扣除「水、渠」等地盤費用，單位的建築成本只是68萬元，不過仍然比公屋貴。何永賢最新接受電台訪問，透露建築署正就每個選址作評估，「依家睇，整體造價有下降，係會減低嘅！」



何永賢指，評估或者探討報告每日都在進行，持續有資料更新，建築署正深入研究，未來將公布新造價時，公眾將見到團隊的努力成果。財政司副司長黃偉綸則指，有機會在2月份向立法會提交「簡約公屋」的具體項目及支出進行審議。



黃偉綸又透露將增加市區選址，強調「簡約公屋」是短期內增加公營房屋的不二之選：「嚟緊有相當供應喺市區，因應返社會好多朋友有個意見，交通上係咪盡量做到方便啲，呢個我哋認同嘅。即使新界嘅項目，相對冇咁鄰近市區，都會適當提供交通服務，令佢哋便捷咁去讀書返工地方。」

何永賢則希望「簡約公屋」幫到衞生環境惡劣的市民，但並非要全面告別劏房，她指「有部分劏房跟到《建築物條例》和《消防條例》，環境條件係合理，譬如窗戶空氣流通、甚至自己有獨立洗手間、煮食地方，喺一個城市可能永遠都有咁嘅需要。」