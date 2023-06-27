初選案｜彭卓棋自詡本土派因土生土長　需標籤否則選民不知我是誰

民主派初選案續審，被告彭卓棋今午（27日）繼續作供時，承認初選時為了滿足深黃的選民，「扮得比自己更黃」，法官追問彭倡議大灣區創業，為何不會加入民建聯，彭稱以當時社會氣氛而言，民建聯會輸。法官又質疑彭為何要在政綱列出「肢體抗爭」等他不打算履行的承諾，是否當選民盲？彭自言選民眼睛雪亮，故此他的票數十分低。至於自詡本土派，彭解釋因他是土生土長的香港人，想香港好，所以自詡本土派，至於如何界定本土派並不重要，因為他需要標籤自己，否則選民不會知道他是誰。



為滿足選民扮得比自己更黃

彭卓棋當時的政綱上有一點是針對「劣質的中國東江水」，法官李運騰問彭，他一方面鼓勵年青人在大灣區創業，另一方面又採用可能會煽動仇恨中國的語言，質疑彭何以有此轉變。彭形容此為選舉策略，又指初選目標群是深黃，「如果我仲講大灣區，我應該即刻俾人foul走咗。」他同意法官所指，為了滿足選民而「扮得比自己更黃」。

被告彭卓棋曾提倡到大灣區創業，被法官質疑為何不入民建聯。（資料圖片）

官質疑倡大灣區為何不入民建聯

法官陳慶偉追問，為何彭不加入民建聯，又指他倡大灣區創業正好符合民建聯立場，隨即惹來庭上眾人大笑。彭解釋，在當時選舉氣氛下，民建聯會輸，而且他亦非完全同意主流建制派的立場。

得票低證選民眼睛雪亮

針對政綱首兩點提到「從一而終的抗爭派」及「重組警隊」，法官陳仲衡質疑，如果彭不打算履行這些承諾，為何要放在政綱。彭解釋：「當時嘅社會氣氛，都唔會睇你做啲咩嘅倡議，只係對於政府有啲咩不滿，你就寫出來啦⋯你係要講呢啲嘢，先有機會贏囉。」法官陳慶偉問彭是否當選民盲？彭表示：「我諗選民眼睛雪亮，所以我咁低票囉。」他確認他在港島區排名最後。

彭卓棋稱他簽署《墨落無悔》聲明書時並無細看內容。

會簽墨落無悔聲明因是鬥黃的書

至於簽署《墨落無悔》聲明，彭稱他當時並沒有細看內容，其團隊認為﹕「簽咗就唔洗畀人夾。」不過他坦言：「就算我有細睇，我要好坦白同法庭講，我都會簽，因為呢一份係鬥黃嘅書嚟。」

現回看論壇言論感尷尬

另在初選論壇上，彭曾說：「敵人就係共產黨。」他又曾倡議會肢體抗爭、癱瘓政府，和否決財政預算案等。彭稱是為了爭取選民支持才這樣說。法官李運騰問他是否以目的合理化手段？彭承認有錯，又說：「但係我而家睇番，當然都好尷尬啦。」他又解釋，曾在論壇上欲講述創業但被阻止，因：「冇人有興趣想知我想做啲咩。」

彭卓棋認他參選時的文宣會用上激進字眼。(彭卓棋fb)

如何界定本土派並不重要

法官陳仲衡打斷問，彭是否在解釋為何他是本土派？彭說：「因為我係土生土長嘅香港人，我想香港好，所以我係本土派。」他又稱，如何界定本土派並不重要，好比一件貨品：「你一定要標籤自己，唔係其實市民係唔會知你係邊個。」而當時本土音樂、 經濟及電影都比較流行。法官質疑本土派是指對抗政府的立場，彭回應說：「我當時嘅理解係都有呢啲。」

國安法後派傳單有提已棄舊政綱

彭又提到，國安法實施後，他和其團隊決定撕爛政綱單張，並在街頭派發撕爛了的傳單，另要求民主動力移除政綱。法官多次質疑，彭為何不公開表明放棄舊有政綱，彭同意最理想當然是在社交平台交代清楚，惟他當時沒有這個念頭，但稱他在派爛傳單時有向人解釋他放棄了舊政綱。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022