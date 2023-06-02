葵涌邨抑鬱婦勒斃智障兒　壓力爆煲認誤殺　官表同情判醫院令

患有抑鬱症的中年婦多年間，照顧中度智障的長子多年，承受壓力。長子3年前由於年滿21歲，需離開院舍。惟他返回家中居住僅4日，中年婦疑壓力爆煲，深夜時分以膠枱布綁成繩勒斃他後，再企圖自殺但不果，最後家人報警。中年婦早前承認誤殺，案件今(2日)在高等法院判刑，法官李素蘭對被告和其家人所受的痛苦表示同情，尤其被告了結其深愛兒子的生命，之後亦曾嘗試自殺，認為這些記憶和痛苦將持續，但事件源於被告的抑鬱病，最後判她一年醫院令。



被告陳雪萍（49歲，家庭主婦）承認於2020年9月4日至5日之間，在葵涌邨映葵樓一個單位，非法殺死黃發麟（21歲，下稱：黃）。她原被控謀殺罪，以精神失常減免刑責的基礎改認誤殺，獲控方接納。

女被告陳雪萍承認誤殺兒子黃發麟，被判1年醫院令。

求情稱事件對被告已是懲罰

辯方求情指，被告是一名關心子女和勤奮的母親。她愛錫黃，事件對她已是懲罰。她希望盡快獲釋，以照顧一對子女。辯方又指，被告的精神情況已見改善，引述辯方的精神科專家指，被告不應被送入小欖精神病治療。惟法官讓為辯方的專家評估被告再使用暴力和自殺的風險屬低，但該專家只曾會見被告一小時。

有專家指被告康復治療未有進展

法官並在判刑時，引述控方的兩名精神科專家報告，指被告有復發性抑鬱問題，同時建議判處醫院令。其中一名專家指，被告有使用暴力和自殺的風險，並指其康復治療未有進展。

被告殺子的記憶和痛苦將持續

法官形容本案是一宗悲劇，並接納被告是一名關愛子女的母親，盡力照顧家人。其家人亦深受事件影響。被告無法照顧一對子女，其夫不再任的士司機以照顧子女，一家現依靠綜緩過活，他們在事件中都分失去兄長和兒子。法官對被告和其家人所受的痛苦表示同情，尤其被告了結其深愛兒子的生命，之後試圖自殺，這些記憶和痛苦將持續。

被告需入小欖接受治療

法官續指，本案源於被告的抑鬱病，考慮各項因素後，認為最合適的判刑為判處醫院令一年，被告需進入小欖精神病治療。

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黃是智障並患有自閉症及癲癇症

案情指，被告於內地誕下黃，其丈夫則在港任的士司機。2004年，她帶同黃來港定居，3年後再誕下一對龍鳳胎。黃自幼被診斷患智障、自閉症及癲癇，入住東華三院徐展堂特殊學校宿舍。至2020年8月底，因他年滿21歲，需離開院舍，在等候入住其他院舍期間，與家人住在涉案單位。

被告向丈夫及朋友發訊息稱非常疲憊

同年9月5日凌晨1時許，被告向丈夫和友人發訊息，稱感非常疲憊，透露會帶走黃。她之後把一塊膠枱布扭成繩狀勒斃黃，再服藥割腕圖自殺，但不果。她叫醒丈夫，同時被告幼子見狀報警。警察到場發現黃倒在客廳，當場證實死亡。手腕流血的被告在警誡下稱黃十分嘈吵，她感到疲憊不堪，忍不住殺死他。

勒斃黃後被告曾服藥及割腕圖自殺

她在之後的錄影會面中，透露黃6歲時被診斷患中度智障等，需持續接受精神科治療及服用藥物。事發前，黃拒絕走出廁所，被告感到煩躁及疲累，遂用膠枱布勒黃頸部約2至3分鐘。她再服用安眠藥和黃的藥，並兩度割腕圖自殺未遂。

解剖報告指，黃頸部有勒痕，與窒息致死的症狀吻合。此外，黃體內發現引致鎮靜、嗜睡的精神病藥物。

黃搬回家後被告感絕望

她事後獲安排與精神科醫生會面，醫生在報告指她自2019年起，被診斷患上慢性抑鬱症。因需照顧3名子女，尤其是黃，被告多年來感到壓力，常哭泣和難以入睡，並有自殺念頭。她的病情於2020年6月好轉，便再沒有覆診。惟黃於同年8月底搬回家後，被告情緒轉差，感到絕望、無助，並聽到聲音叫她自殺。案發當天，她與丈夫因為照顧子女的問題爭執，遂萌生與長子同歸於盡的念頭。

案件編號：HCCC89/2022