初選案｜何桂藍強調並無怨恨中國　見清華同學一入學都想走覺可悲

民主派初選案今（18日）下午於西九龍法院（暫代高等法院）續審，有「立場姐姐」之稱的何桂藍開始作供，她提及曾在北京清華大學讀書4年，觀察到在國內頂尖大學讀書的同學，都是一考進後便想著要出國，覺得很可悲，又強調她對中國及中國政府並無怨恨，但了解社會上有不公義的事，對仍然抗爭的人有一份關懷。及至她回港當了記者，認為要梳理政治上的爭拗很重要，並已打算做至坐監。



何又認為，戴耀庭的言論不但並不激進，更屬溫和，且戴在2014年後，已開始被激進派攻擊，甚至唾棄，支持他的只是中年和反暴力的人。



被告何桂藍稱，她當記者時已準備做到坐監。

對中國政治的認識來自微博

何桂藍作供時透露，她2008至2012年在北京清華大學讀書，主修外國語文及文學系。她稱因清大想收港澳台學生，會降低要求，並有獎學金。當時亦要修讀「毛鄧三」，即鄧小平及三個代表等政治課程，但她否認因而對中國政治制度有理解，因同學們都可「出貓」過關。何又稱，她對中國政治的認識，主要來自微博，而她在北京時，亦是中國公民發展最蓬勃的時候。

見最優秀的一群都想著走覺可悲

何又稱，她對內地並無不滿，惟她在清大讀書時，留意到身邊的同學，有八至九成都是一入學便準備將來去美國升學，她當時想，當時已在中國最好的大學讀書，為何最優秀的一群都想著要走，覺得很可悲。她亦察覺在微博及北京民間所見到的是另一回事。何強調她對中華人民共和國或中國都並無怨恨，但她了解到上面有很多不公義的情況，所以對仍然抗爭的人有一份關懷。

在歐期間知中領館的人會找人食飯

何又稱她於2018至2020年曾於丹麥及荷蘭讀政治傳播的碩士課程，因為疫情，2020年3月回港修畢課程。她在歐洲時沒有與外國政府有聯繫，反而中國領使館當「friend搭friend」找人食飯，但她沒有去過。

曾在BBC香港分社工作

何稱她在2012在清華讀完書後回港，曾在《主場新聞》任職記者，至2014年主場結業，她在網站「破折號」工作數月，之後與主場的「舊班底」加入「立場新聞」，直至2017年離職，但仍以「 freelance（自由工作者）」 形式替立場撰文。她於2017至2018年間，曾於《BBC》香港分部工作。

已打算做記者做到坐監

何又稱工作兩年後，已經覺得難以在香港長期任記者，但2019年前未想過轉行 ，認為梳理政治上的爭拗非常重要，並打算：「做到坐(監)為止。」

何桂藍認為，戴耀廷的言論並不激進，但又認為他在facebook的一些發言「好黐線」。（資料圖片）

形容戴耀庭言好黐線

何桂藍又稱，認為戴耀廷的言論並不激進，反而是太溫和，又指2014年後戴被激進派攻擊，甚至唾棄。支持戴的都是網台「D100」的聽眾，即中年、反對暴力、投入社區的人。她指戴於2014至2019年多番在Facebook發表其「創見」，何形容部份「好黐線」，如戴於2016年提出立法會過半，在社會氣氛非常低迷時，又豪言找400人出選區議會每一個選區，她亦曾訪問當時打算出選的人，認為他們並不激進。當時主流政治討論偏向激進化，戴倡導的對年輕人並不吸引。

攬炒是精神明知好大代價

何又指，自社會運動開始，各人對「攬炒」的定義不同。「攬炒」起初是指把政府、警隊的不公義行為告知國際，令中國不能維持香港一切正常的「假象」。她認為「攬炒」並非目的，而是一個精神，明知會有好大代價，仍要「攬炒自己」，堅持做應該做的事。北京和香港政權失去對市民控制，亦失去對香港事態發展的控制。她又指，在反抗的同時，亦會建立某些事，該些事最終會削弱政權的權力。

指駱惠寧早已透露不會讓民主派立會過半

何的律師提及2020年3月一篇訪問譚耀宗的文章。何形容看到該訪問時覺得「好爆」，但當時是譚第一次表態，若民主派在立法會取得過半，政府便會DQ。何又稱，駱惠寧(時任中聯辦主任)在同年2月，已表明不會容許民主派取得立法會過半，但沒透露會用什麼手段。

何桂藍指2020年初，中聯辦主席駱惠寧已表示不會令民主派取得立會過半，但未透露會用甚麼手段。（資料圖片）

立會過半與否決預算案是兩個議題

她續指，2019年民主派在區議會選舉大勝後，各人思量民主派是否可在立法會取得過半議席。在2020年1、2月間，沒有人提及否決預算案。當時的爭論，是民主派立會過半後，或是待特首選委會選舉取得過半後，才有所行動。

2020年初並無太多討論過半後的行動

惟法官李運騰指，戴耀廷當時已發表文章，講及否決預算案。何回應指，戴非多人跟從的意見領袖，強調立會過半，和是否否決預算案是兩個議題，2020年初沒有討論太多立會過半後的行動。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)