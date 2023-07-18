初選案｜何桂藍指民主派取35+是奇蹟　中央想一勞永逸是取消選舉

民主派初選案續審，有「立場姐姐」之稱的被告何桂藍，今午（18日）繼續在西九龍法院（暫代高等法院）作供，她認為時任中聯辦主席駱惠寧，並不太理解香港的立法會制度，誤以為取得否決權便等於奪取了管治權，她指議員的職能最多只能建議，是無阻政府推行政策的。



何又認為，中央不會容許民主派在立法會得過半議席，然而在2019及2020年的「民氣」下，民主派取「35+」並非無可能。但她認為若中央認為民主派有機會取34席：「都一定會做嘢。」而一勞永逸的方法，就是取消選舉。



何桂藍供稱，取得否決權不代表奪取管治權。（盧翊銘攝/資料圖片）

代表何桂藍律師以《香港01》2020年3月25日刊出，題為【基本法30年】譚耀宗：倘泛民議會過半觸發憲政危機 中央勢出手的專訪報道作提問，並指文中有提到：

中聯辦主任駱惠寧早前閉門會見建制派時指，民主派爭取議會過半是企圖「奪取管治權」。譚耀宗認同有關說法，質疑反對派一旦贏得議會控制權，會另搞一套，「不搞一國兩制，不按《基本法》辦事」，對特區政府管治造成嚴重衝擊。 《香港01》譚耀宗專訪

取得否決權不等同奪取管治權

何稱她看後的觀感認為，駱惠寧對香港的立法會制度並不熟悉，對譚耀宗表示認同更覺「匪夷所思」，因為單是立法會過半議席，只是有否決權，若要提出新議案，過半是不夠的，若因為可取得否決權，就認為是奪取管治權，這說法是解不通的。

舉觀塘音樂噴泉為例

何繼而解播，除非地區議席和功能組別都可取得過半議席，否則根本不能影響政府任何的議案，最多是否決該議案。她又舉觀塘的音樂噴泉為例，指區內有好多人反對，當時連建制派亦難以支持，議案曾在財委會被否決。然而根據財委會的權力，議員只可作出建議，政府最終稍作修改，再交到財委會，財委會最終亦通過議案，但噴泉落成後不久便出現損壞。何形容：「當政府要敗事，立法會都阻佢唔到。」。

造價高達5,000萬港元的觀塘海濱花園音樂噴泉，在2021年4月22日正式啟用，吸引大批巿民到前參觀，惟噴泉在同月26日便要關閉維修，康文署表示池水疑被加入大量梘液，致出現泡沫。（鄭子峰攝）

不同意攬炒是宿命

何又提到戴耀廷於2020年4月發表的文章《真攬炒十步 這是香港宿命》，她不同意該標題使用了「宿命」，因這詞令人覺得事件一定會發生，又指香港人不一定會反抗，但反抗是香港人的選擇。

若民主派在立會過半屬奇蹟

就「十步」中的第二步：「因兩辦干預及DQ（取消參選資格），刺激更多港人投票支持民主派及配合策略投票，使民主派成功取得35席或以上」。何認為民主派取得立會過半，將非常困難，更形容是奇蹟，但並非沒有可能。惟她指，若中央政府容許人民揀選的議員，即民主派在立會取得過半，就不需設立功能組別和分組點票。

一勞永逸的方法是取消選舉

法官李運騰問，何是否認為「35+」不切實際？何說，若中共不採用《基本法》以外的方法，以2019、2020年的「民氣」，民主派是可以取得「35+」。但她認為，中共若判斷民主派有可能取得34席：「都一定會做嘢。」即使民主派的Plan B和Plan C遭取消資格，若香港人繼續支持，民主派仍有望取得議會過半，因此她認為：「一勞永逸的方法，係取消個選舉。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)