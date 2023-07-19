初選案｜何桂藍指預算案藏公共財政黑洞　任記者時已覺應投反對票

民主派初選案今（19日)下午於西九龍法院（暫代高等法院）續審，被告何桂藍繼續作供時稱，她在擔任記者工作時，已認為財政預算案應被否決，因為議員審議預算案有很多限制，又不能審議部份項目，例如有個名為「基本工程儲備基金」，是指明議員不能審議的；另有一個於2016年定下的「未來基金」，指明10年內不能動用，但財政司司長陳茂波卻在2020年動用基金，包括用來注資國泰。何形容這有如「公共財政黑洞」，若她是議員，即使政府落實五大訴求，只要「黑洞」仍然存在，基於整個公共財政審核制度，她都會投反對票。



此外，歌手黃耀明繼上周曾到衝擊立法會案旁聽，今午又到法庭旁聽初選案，並一直至聆訊完畢。何桂藍在散庭後向黃耀明說：「唔好再嚟，好緊張呀。」



歌手黃耀明今日有到法庭旁聽初選案。(資料圖片)

新東首次協調會上並不多人發言

何桂藍下午作供時講述新東初選協調會議的情況，她指第一次協調會時約有20至30人出席，會議歷時約兩小時，當時「無乜人出聲」，主要政黨的參選人都沒有出席，他們的代表亦無甚發言。在討論舉行公民投票或民調時，何說「全世界都望住我同劉頴匡。」她解釋因當時的輿論認為，素人都不接受初選，因此各人觀望她與劉的看法。她指劉當時好斬釘截鐵地說要初選，而她曾「補刀」。當時各人輪流發言後，便決定辦初選。

否決預算案字眼在第二次會議才討論

何又指，協調會議上曾討論是否要有共同綱領，她的印象是把會議的協議夾附在初選提名表格，她認為該文件會公開，亦滿意這做法。就區諾軒早前作供時，在第二次新東協調會議上討論否決權的用字，是「會運用」或「積極運用」，趙家賢則指該討論是在第一次協調會議。何稱這是第二次會議時才討論的議題。

當記者時已認為應否決預算案

何的律師問她2020年4月時對否決預算案的看法，何說她在任職記者時，曾採訪立法會的新聞，當時已認為應否決預算案，並謂：「問題唔係乜嘢實數...點計出嚟，年年都差唔多。」

何桂藍稱她在任職記者時已覺得應否決預算案。(資料圖片)

議員無權改變預算案的開支方向

她又解釋，立法會議員只能要求預算案中減少撥款，不能要求增加撥款，亦不能要求新增項目，也不能改變財政預算案開支的方向。因此，議員無法在預算案中，為香港醫療系統爭取分毫。

指預算案內有公共財政黑洞

此外，何稱她在2017年報道橫洲事件時，才知悉預算案有一項「基本工程儲備基金」，議員審議預算案時指明不能審議該基金。政府往往把不受歡迎的工程，和其他不受爭議的工程捆綁，置於該基金項目之下，迫立法會接受。何形容此是「公共財政黑洞」。

何桂藍指，政府原本表明10年內不能動用《未來基金》，但財政司司長陳茂波於2020年卻動用基金，包括注資國泰。(資料圖片)

只要黑洞存在便會反對預算案

她又指，無論有否「35+」，若自己成為立法會議員，只要在預算案中有無法審核的項目 ，認為否決才是履行議員的責任，即使政府落實五大訴求，只要此「黑洞」仍然存在，她都會反對預算案。

法官陳慶偉問，若政府於涉案時沿用一貫做法，而她是議員，會否否決預算案，何略帶激動地說，財政司司長陳茂波近年動用「未來基金」，該基金於2016年成立時，政府表明它在10年內不能動用。陳官著何不用叫喊，指此舉不會令她的說話更有說服力。

強調為整個公共財政審核制度而提出反對

何又指，政府當年表明該基金在10年內不能動用，若動用基金，須獲得立法會批准。惟陳茂波於2020年動用基金，包括注資國泰。法官李運騰總結其說法，指她會因財政預算案部份項目，而非「35+」投反對票。何澄清：「係成個公共財政審核制度。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)