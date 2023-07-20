初選案｜何桂藍指戴耀廷建議稱積極運用否決權　實情：乜都無講過

民主派初選案今（20日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供，提到在新東第二次協調會上，就否決預算案上應用「積極運用」及「會運用」有爭議。戴耀廷建議用前者，本土派的鄒家成則建議用後者。何稱她報道選舉新聞多年，初時認為兩者說法無太大分別，惟她指戴的說法其實「乜都無講過」，當中並無作出承諾；反之鄒建議用的「會運用」，是更能站在抗爭者的立場考慮。何說她聽到鄒的建議後感到慚愧，故在會議上表態支持鄒。



議員除要為選民負責亦要顧及公眾利益

何桂藍今早作供時，再講及否決預算案的立場。她強調作為議員，對選民負責不是唯一職責，選民利益之上還有公眾利益。即使她本身未能發現預算案有修改的地方，若審核程序有不公義之處，她亦會否決預算案。

何桂藍指稱她在翝調會上聽到鄒家誠的建議感慚愧。(資料圖片)

國安法撥款亦是唔清唔楚

她續指，預算案內除了「基本工程儲備基金」和「未來基金」外，還有國安法的撥款，她不會以邪惡來形容這撥款，但這項目並無確實數字，認為：「一定有好多唔清唔楚地方。」何說若「條數唔清唔楚」，都應該投反對票，並強調並非關注結果，而是審議過程是否公平。

落實雙普選才能改變議事規則

她續指，五大訴求中第五個訴求為雙普選，落實這訴求，香港人才可以改變議事規則。她指，若屆時香港人認為不需要改變審議機制，她仍會投反對票。

風向轉變後否決預算案會被DQ

辯方其後就區諾軒早前供稱，於2020年4、5月時「風向轉變」。何同意有「風向轉變」，但指事源是時任立法會議員郭榮鏗就主持內會一事，被港澳辦和中聯辦讉責。讉責事件發生在新東兩次協調會之間，同時有建制媒體亦流傳只會要聲言否決預算案，也會被DQ(取消參選資格)，參與協調會的人亦有很大轉變，擔心否決預算案被DQ。2020年5月，內地通過國安法的決定草案，何稱她當時已認為會被DQ，不可能「入閘」。

何桂藍稱戴耀廷建議用「積極運用」的字眼，其實甚麼都沒有說過。(資籵圖片)

積極運用其實並無作出承諾

何又提到新界東第二次協議會議，出席的鄒家成和李永成爭議否決權問題上，應用「會運用」或「積極運用」的字眼，鄒認為應用「會運用」一詞。何形容，「積極運用」是「選舉術語(jargon)」，因涉及選舉開支，參選人在正式報名前，都自稱是「積極考慮參選」，坊間會認為此說法是會參選的人。故使用「積極運用」否決權，何認為有一個效果，即沒有作出承諾，但又會令人覺得是「會運用」否決權。

指戴提議的說法是天才

此外，戴耀廷稱：「運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案。」何指此說法是「genius(天才)」，因為基本法賦予很多權力予立法會，「包括否決財政權」此句，正是描述「權力有乜」，整句的意思是：只要運用立法會權力，就達到承諾要求，但運用的權力又不一定是否決預算案，故認為戴的說法實則是：「乜都無講過。」

何桂藍指鄒家成提出用「會運用」的字眼，是在抗爭者的角度考慮。(資料圖片)

戴解釋因不想參加者被DQ

何又稱，此說法有如說：「我運用基本法權力，咁咪唔違反基本法。」又指它如「出奇蛋」般「包哂所有嘢」。何認為戴是要避免初選參加者被DQ，他亦曾說：「咁樣寫法應該好難DQ得到嘅。」

聽到鄒的建議感慚愧

何說他報道選舉新聞多年，已習慣此類術語，原本認為兩個用字無太大分別，覺得「無所謂」。惟她認為鄒當時是以抗爭者角度考慮，她聽到鄒所言後感到慚愧，因此在會上支持鄒，認為應使用「會運用」。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)