初選案｜何桂藍稱無怨恨政府自覺批評有理　不應假設市民都被煽動

民主派初選案今（21日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續自辯，她承認對政府很不滿，但沒有怨恨政府，因為：「香港政府唔值得任何人哂精神怨恨，連花時間去怨恨佢既價值都無。」何又說，控方指她促使其他人怨恨政府，何強調其批評均有理據，又指很多香港人怨恨政府，不應假設他們的怨恨是沒有理據，或都是受他人煽動。



何又稱，得知國安法的四大罪行後有兩個反應，首先，若要走便要立即走，但她決定留下；她的另一個反應是：「佢地終於找到個DQ全世界的理據。」



何桂藍稱她沒有怨恨政府，並強調她所作的批評都是有理論基礎。（資料圖片）

澄清協調會上只在推論坊間反應

何桂藍今作供時，繼續供述第二次新東協調會議。就時任民主動力黎敬輝的筆記中，記錄她在會議中的發言，包括「如以基本法條文作出DQ（取消參選資格），必引起大迴響。」何稱她當時就運用基本法賦予立法會權力發言，她的說法是：「句嘢跟基本法咁濟，如果咁都DQ，坊間反應好大。」

溫和派選民認為政府DQ有法可依

她解釋，感到會議中支持使用「積極運用」否決權的人，其立場想退縮，用字方面不想過於肯定。以何的理解，溫和的選民認為政府DQ，是有法可依，而非隨意DQ，並說：「唔係自己玩嘢，唔會被DQ。」他們會覺得無論政府的「紅線」怎樣過分，也應迎合。亦有溫和民主派人士想迎合這想法。惟何認為，若果文件中只說運用《基本法》的權力，此舉亦遭DQ，溫和的選民便會明白，政府是隨意DQ。

何的大律師亦問及，是否認為戴耀廷處理協調會議屬不民主，何認為以「不民主」形容戴並不公道。

不應假設市民怨恨無基礎

辯方繼而問何，她於2020年有否怨埋香港政府。何認對政府很不滿，但沒有怨恨，因為：「香港政府唔值得任何人哂精神怨恨，連花時間去怨恨佢既價值都無。」她又稱，很多香港人怨恨政府，但不應讓假設他們的怨恨沒有理性的基礎，或受他人煽動。

何桂藍稱得知國安法的4大罪後後，覺得對方已找到DQ全世界的方法。（資料圖片）

四大法治標準香港都不達標

何又強調形容香港制度崩壞和法治無存，均屬客觀陳述。就法治方面，她引述終院法官包致金評論，沒有民主的地方是否可能有法治的四個標準，包括是否司法獨立、權力是否分立等，何為香港在各個標準都是不合格。

知悉國安法四大罪行後的兩個反應

何又指，同年5月底知悉國安法的四大罪行，當中涉及干預政府履行職能。她得悉後有兩個反應。第一個為「要走，而家好，唔係一世就走唔到」，但她選擇不離港；另一反應為：「佢地終於搵到個DQ全世界理據」。

已說了很多可入罪的言論

何又指，國安法的四大罪行在內地刑法已有一段時間，正如香港人認識的劉曉波等人，是以言入罪，在內地把一張印有平反六四字眼的單張，並張貼在巴士站：「你都瀬嘢。」她已說過很多令她入罪的言論，認為已「避都無用」。

無人知國安法有否追溯力

法官陳仲衡便指，當時不是應集中將來的言行，何回應指此屬普通法的角度，但國安法是以納入基本法附件三的形式在港實施，沒有人知道國安法有否追溯力。

曾帖文反對國安法認為必會被DQ

何形容她作為「一個怕死嘅香港人」，過去未有講及但屬更激進的說法，她已沒有發表，過往說過的，就繼續講。同年5月21、22日左右，她在Facebook帖文，反對國安法在香港實施的形式。她當時認為，若參選會被DQ。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)