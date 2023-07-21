初選案｜何桂藍稱選舉是社運一部份　想藉表達不接受國安法

民主派初選案今午（21日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，何桂藍第四天作供。她認為即使民主派取得過半議席和否決預算案，也無法迫使特首回應五大訴求，但她認同《墨落無悔》聲明書中表明：「我們深明議會絕非抗爭終點。」何認為其他形式的抗爭都要繼續，雖然預期她參選也會被DQ(取消參選資格)，但認為立法會選舉是社會運動的一部份，參加初選可利用其參選人的身份影響他人，她亦希望爭取最多人在初選投票，藉此表達不接受國安法。



否決預算案不能迫使政府回應五大訴求

何桂藍下午作供，講述有份簽署的《墨落無悔》聲明書，其聲明書寫上「我會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案」。惟她認為否決預算案，不能直接迫使政府回應五大訴求。她解釋，即使否決預算案，特首可能解散立法會，然後重選後再否決預算案。每一步也不確定，如特首或不會解散立法會。

何桂藍稱，覺得選舉是社運的一部份，簽下《墨落無悔》聲明是表態。（資料圖片）

建制派的地獄是要齊人返工

她認為否決預算案最多只能施壓，立法會有很多向政府施壓的方法，如盡實審議議案。就何啟明早前供稱，若民主派立會過半，對建制派而言是地獄。何桂藍則指，對建制派來說，地獄不是「熄佢咪，或趕出去」，而是要「佢地齊人返工」。她指，政府以往要確保建制派在議會有足夠人數，已花費很多人力。假設民主派取得32、33席，建制派便需有足夠人數在席，否則一旦「點人數」，很多政府議案都無法通過。

簽聲明書目的是表態

對於戴耀廷於同年6月的記者會表示，初選參選人不用簽任何文件，何稱感到驚訝。新東文件就否決權的寫法，沒有斬釘截鐵地表明會否決預算案，只是確認立法會議員有此權力。她認為若此權力不敢確認，等同表明進入議會後：「我乜都唔會做，我乜都唔會反對，有乜分別。」何又認為《墨落無悔》聲明書是表態，若最終被DQ，便不是其問題，而是：「政府承認有呢個權去否決，都容納唔到，要使橫手去DQ」。

不想給選民錯誤的希望

此外，就聲明書中的一句：「我們深明議會絕非抗爭終點」，何指有些初選參選人把「35+」和五大訴求掛鈎，給予選民一個錯誤的印象，即民主派取得立會過半便可以迫政府回應。她認同聲明書該句說話，不想給予選民一個虛假的希望，其他形式的抗爭都要繼續。

何桂藍稱，當時已覺35+並不可能，但戴耀廷卻稱要爭取40+，何直言理解不到為何戴覺得可能。（資料圖片）

認為戴沒有理會政治現實

她又指，當時認為「35+係」並不可能。此說法至少於同年6月底已流傳甚廣。惟戴耀廷於同年5、6月時，仍在文章中表示爭取「40+」，甚至在公開場合稱爭取「46+」。她形容自己是「凡人」，「唔可能明白戴耀廷覺得乜嘢可能，乜嘢唔可能。」但亦指對方若只考慮選民登記等數據，不理政治現實：「會理解點解佢覺得可能。」

想以初選的投票率表達對政府的不滿

被問及為何預期自己會被DQ，為何仍參選。她解釋，認為立法會選舉是社會運動的一部份，參加初選便可利用參選人的身份，影響他人。同年5、6月時已不可能獲得警方發出不反對通知書舉行遊行，當時已無法透過行動表達立場。當時亦有人推測，國安法實施後，同年9月也不會舉行立法會選舉，她希望爭取最多人在初選投票，藉此表達對政府不滿，和不接受國安法。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)