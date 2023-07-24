初選案｜何桂藍指法官對立法會認識少　官：但能分辨何事與案有關

民主派初選案今（24日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，何桂藍第五天作供。她指，雖然當時有主流看法，認為北京不會接受民主派取得立會過半，將會DQ(取消參選資格)，質疑為何在初選投票。惟何桂藍認為「呢個選舉都要打落去」，表達政治意志。法官陳慶偉問她，有否向戴耀廷表明初選「哂時間」、「哂錢」，她庭上強調非常不同意陳官的說法，又質疑法官不讓她繼續補充該問題。她又指法官對立法會認識少，甚至不懂甚麼是分組點票。陳官強調，懂得分辨甚麼與本案相關，又指若他出錯，不是由何糾正，而是由上訴庭。



何桂藍稱她不想留住浮沙上的自由，認為香港不能一直維持現狀。(資料圖片)

不想留住在浮沙上的自由

何桂藍稱她在2020年6月18日，在Facebook發表一個帖文，亦是她的參選宣言。其中一句為：「反抗，先可以改變到香港嘅宿命」。何解釋，很多香港人認為香港可以維持現狀。但何認為，內地情況亦不斷變化，例如國家主席原本並非終身制，但於2012年之後，情況不斷惡化。她質疑在一國兩制下，香港如何可以偏安一隅。她強調，不想留住「在浮沙上的自由」，認為香港不可以一直維持此現狀。

明知受打壓也不退縮才能改變宿命

何續指，香港人經常指要「守住某啲嘢」，如法治被破壞時，就聲稱要嘗試守住法治，但此心態令情況越來越差，最終甚麼也守不住。她又形容，反抗和自我實現是「一體兩面」。她在帖中寫到：「反抗，先可以改變到香港嘅宿命」，便是他們要做其相信的事，即使知道會引來打壓，也不要退縮，才可以改變香港的宿命。

反抗是為實踐正追求的東西

她指，在打壓的人眼中：「我地做乜都係反抗緊佢。」但她強調反抗是為實踐正追求的東西，又說：「佢地唔畀我地進行真正民主選舉。」並透過DQ等打壓。她形容初選便是由民間進行，符合民主原則，以抗衡政權對民主的打壓。她亦指，除透過初選抗衡不公平的制度外，亦抗衡議會無法制衡的行政機關，這個不公義的體制。

何桂藍稱她非常不同意初選是浪費時間和金錢。（資料圖片／歐嘉樂攝）

要選舉打落去以表達政治意志

何在2020年6月亦有在其Facebook發表一段影片，因當時有一個主流看法，認為北京不會接受民主派取得立會過半，將會DQ，認為：「仲投嚟做乜嘢呢？」她的影片就是回應此看法，認為：「呢個選舉都要打落去。」要表達政治意志，以證明有此「實力攞個席數。」。但她強調，香港人的行動令政權在鎮壓或回應民意之中作出選擇，但從來沒有人迫政權鎮壓。

社運過程會打開新的空間

法官陳慶偉問，有否向戴耀廷表達初選「嘥錢」、「嘥時間」？何說很少社會運動可以達到原本的訴求，但過程中會打開新的空間，她非常不同意初選浪費時間和金錢的說法，並指大部份香港人也明白，在中共治下爭取民主從來都是妄想。

法官陳慶偉稱他從事法官25年，懂得分辨甚麼與案件有關，若他出錯，都不是由何桂藍而是由上訴庭糾正。（資料圖片）

質疑法官對立法會認識少

何之後想繼續補充，法官李運騰打斷其發言，又指此處並非發表政治宣言的地方。何質疑法官向她發問，她卻不可回應，又指法官對立法會認識少，如何分辨甚麼問題與本案相關。法官陳慶偉稱他已任法官25年，何即指官不懂甚麼是分組點票。陳官強回應說：懂得分辨甚麼與本案相關，又指若他出錯，不是由何糾正，而是由上訴庭。

16名受審被告。(詳看下圖)

+ 12

16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)