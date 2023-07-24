初選案｜何桂藍指鬥黃是路線辯論　參與者除追求民主並無共通點

民主派初選案今（24日)下午於西九龍法院（暫代高等法院）續審，何桂藍繼續作供。她指，涉案時坊間寄望民主派團結一致，又認為《墨落無悔》聲明書的爭議煩擾。惟何不同意說法，並稱：「鬥黃係好重要既路線辯論。」她指初選辯論與其他選舉論壇不同，過往論壇民主派會集中質詢建制派，卻沒有處理泛民各派的分歧。但出席新東論壇的參加者，除了追求民主，便沒有共同點，選民可透過初選論壇，選擇自己的路線。



認為當時攬炒已發生

何桂藍下午作供時提到，她的宣傳單張中有「破局」一詞。她指，於2020年5月時，已公布國安法的相關消息，美國因此作出回應。當時很多人，包括何自己都認為「攬炒」已經發生，而不再是目標。她認為運動要繼續，便想到用「破局」作延續。

何桂藍認為，2020年5月國安法的消息傳出後，她覺得攬炒已發生。(資料圖片)

相信香港人夠齊心仍可突破規矩

她解釋，當權者設立很多規矩，要他人跟從，並接納是沒有其他選擇。惟她認為，只要香港人夠齊心，可以突破這些規矩，令當權者作出回應。此外，當時不少人覺得，情況已變成大國之間的角力，質疑香港人還可做什麼，並轉移至美國如何對付中國。惟她不同意此看法，認為是把以往對政治明星的依賴，轉移至外國。她認為2019時運動的精神，是：「唔可以再有一種靠人既心態。」

泛民沒有處理內部的分歧

何又說，初選的論壇和以往不同，它只有民主派人士參與。當時坊間寄望民主派團結一致，並認為《墨落無悔》聲明書的爭議煩擾，惟她並不同意，並說：「鬥黃係好重要既路線辯論。」何又指，以往的論壇中，民主派集中質詢建制派，未有處理泛民之間的分歧。例如出席新東論壇的初選參加者，除了追求民主，便沒有共同點。因此，她不同意整合觀點，然後各人一同跟從，舉辦初選論壇，選民可選自己的路。

何桂藍採訪元朗站白衣人事件時，曾被大叔追打開打至倒地，並遭一批白衣人士圍毆，之後被稱為「立場姐姐」，惟她卻覺得這名字令她尷尬。（立場新聞影片截圖）

對立場姐姐之名感尷尬

何在論壇自我介紹時說：「立場姐姐呢個名唔止係屬於我，亦都屬於成場運動。」她指「立場姐姐」的名字不太受落，在一場社會運動中成為知名人士，會是一個很好的資產(asset)，屬「名聲」的暴發戶。惟她指此名令她感尷尬。因其他人是關心社會運動和抗爭者，但抗爭者是無名(faceless)，他人無法得知，於是便把注意力集中在報道的人身上。她又指，該名字所帶來的政治能量很大，但非由她積聚，而是很多無名抗爭者的行動。

立法會應反映人民的意志

此外，她在論壇曾說：「立法會要過半，我哋唔係講梗再投議員入去議事咁簡單，而係要奪取主導權，將立法會變成人民既武器。」何解釋，立法會即使不能影響行政機關，仍應反映人民的意志，以奪取局面的主導權。她強調，民主派取得立會過半後，政權便需作出回應。

16名受審被告。(詳看下圖)

+ 12

16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)