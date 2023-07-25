初選案｜何桂藍稱在FB帖文提破局　是想說服港人仍有抗爭的方法

民主派初選案今（25日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，曾參與新東初選的何桂藍繼續作供，並就她在Facebook的帖文作解說。她稱當時用上「破局」字眼，因國安法即將實施時，社會感到恐慌，她想說服港人，仍有抗爭的可能；另她提及「武鬥」，是指民主派履行職責時，若遇上建制或保安的暴力阻撓時，不應屈服。她又指，香港人不接受各方面都受到控制，港人由始至於都在爭取民主化，這亦是中國和港府的憲制責任，但他們未聽民意，政權選擇破壞制度，最終亦要承受代價。



何稱想說服港人仍有抗爭的方法

何桂藍繼續講及她在選舉論壇上，曾使用「破局」一詞，她指其意指政權設立規矩，並要人跟從。抗爭者若按自己的規矩行事，便需打破政權設下的限制。她續指案發時國安法即將實施，社會感到恐慌。她嘗試說服香港人，中共想香港人接受：「有國安法就乜都做唔到。」但此非她見到的現實。何認為仍有抗爭的方法，例如透過立法會選舉，取得授權和票數便是其一。

何桂藍稱她在帖文上提及破局，是想說服香港人抗爭仍是有方法的。（盧翊銘攝）

無諗過撳個反對製都屬犯法

何又強調抗爭有很多形式，部份涉及風險，選舉是最多人可以參與，惟在兩辧讉責郭榮鏗後，她認為審查議案都可能違反國安法，她說：「無諗過撳個反對掣都係犯法。」又說她在港生活30年，此舉屬匪夷所思。

極權一詞有全面控制之義

此外，何桂藍在論壇中曾形容中共為「極權」，又稱要對抗中共等。何說形容中共極權，在學界是一個共識，又指「極權」一詞「聽落係一個批評」，但有其定義。她指極權的英文「totalitarianism」，當中有「total」，可理解為全面控制(total control)，包括生活各方面，政權都可以控制。

香港人不接納各方面都受控制

何認為她描述中共是極權屬客觀，這非褒義或貶義的問題，而是香港人不想要此制度，她說：「返工要對住黨委，拍拖要同黨委交代。」香港人不接納各方面都受控制。

何續指她在Facebook的其中一個帖文指：「即使佢架車要撞埋嚟，佢一樣要遍體鱗傷，焦頭爛額。攬炒必然對我方有成本，但我哋要佢哋輸得更加甘。」何說香港人爭取民主化，這亦是中國和香港政府的憲制責任。帖文中「佢架車要撞埋嚟」一句，是指政權沒有履行該責任。何認為他們可以聽取民意，卻未有聆聽，謂：「佢唔需要講立國安法好無辜咁。」認為政權選擇破壞香港制度，自然亦需承受代價。

何桂藍稱她在帖民提武鬥，是想指民主派履行職責時，若遇暴力阻撓，不應屈服於暴力。(資料圖片)

帖文曾提武鬥

此外，何於2020年7月9日的一篇帖文中，亦附有一張相，相內有一名議員遭多名保安圍著。何解釋相中議員想向主席表達意見，主席「熄佢咪」，他嘗試走向主席，遭多名保安圍著。帖文指：「武鬥要發揮真正的效用」，需兩個條件，分別為「需要盡可能多的抗爭派進入議會」，和「需要議會內所有民主派互相協作，不陷入幾個人單打獨鬥的局面」。

認為民主派議員遇暴力不應屈服

何解釋，不一定需要「武鬥」，民主派想履行職責，遭建制派議員及保安阻撓及使用暴力趕出議事廳時，不應屈服於暴力。其他民主派議員見狀應要阻止，不應為守著溫和的形象，讓個別議員獨自面對暴力。

指立法會保安會戴戰術手套入議事廳

何強調是要制止對方使用暴力：「制止咗，咪唔需要繼續。」她又指在此情況下，保安不會提供協助，甚至「打埋你一份」。她強調此非笑話，指立法會保安會戴戰術手套進入議事廳。她強調不會主動傷人：「但佢地打我時，我當然要阻止佢哋。」法官李運騰問，其中一個處理方法是離開該處，何回應指會議仍在進行，強調履行責任亦很重要。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)