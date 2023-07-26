初選案｜何桂藍稱若政府大規模DQ　便是打壓民主派與伊朗選舉無異

民主派初選案今（26日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，何桂藍繼續作供講她在初選勝出後，在Facebook發帖文稱：「利用立法會選舉，觸發憲政危機」。她今在庭上解釋，若抗爭派的在選舉中獲大量選民支持，估計政府會大規模DQ（取消參選資格），這情況屬前所未見，無論對本地選民或國際媒體，都具相當震撼性，政府亦難再稱是針對個別參選人，而明顯打壓民主派，這等同宣稱香港選舉和伊朗的選舉沒有分別。



初選61萬人投票是無人能想像的局面

何桂藍先指2019年的社會運動，目的是要爭取進入立法會，並改變制度，如雙普選便是要改革立法機關和特首。2020年不願在初選投票的人，則是：「講到立法會乜用都無。」該些人認為為何仍要參興。何稱當時民主派的人，包括她在內也難以回答。直至初選投票數字遭61萬，何認為是個「無人想像」到的局面。她指，法律的角度是考慮動機、結果等，但政治行動非根據此邏輯行事，並說：「意義呢家嘢，做咗都未必搵得到，但唔做一定無。」

2020年7月初選期間，何桂藍曾在大圍擺街站拉票。(詳看下圖)

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設街站曾提及歷史性變革

辯方亦庭上播放何桂藍於2020年7月11日，即初選投票第一天，她在大圍設站街的片段，當時她提及「歷史性變革」，並解釋2019年社會運動後，各人意識到追求民主，均要付出代價；各人亦已知道香港不可維持現狀。另外，各人亦明白不能只靠「投一個領袖」，「要自己落場」。她認為，以上所講的人心上改變，才可能令變革真正發生。

帖文提到觸發憲政危機

就何桂藍於2020年7月14日，她勝出初選後，在一個Facebook帖文上提到：「不論面對怎樣的打壓、有多少人被DQ、由何人延續，抗爭派最重要的任務，是繼續說服溫和派選民，為何要利用立法會選舉，觸發憲政危機。」

想多人投票以反映反對國安法的民意

何解釋，若當時仍然有立法會選舉，便要爭取最多人投票。以反映反對國安法的民意。此外於同年7、8月時，各人觀望DQ的規模。她認為，只要有一個參選人被DQ，也屬不公平的選舉。惟若只有少數人被DQ，因以往也曾發生，各人已習慣，公眾便會把視線集中在爭取議席方面。

大規模DQ是明顯打壓民主派

她續指，若抗爭派在選舉中獲大量支持，估計無論是中國或香港政府，都會大規模DQ參選人，此情況屬前所未見，無論是對本地選民或國際媒體，都具相當震撼性。而政府大規模DQ，等同宣稱香港選舉和伊朗的選舉沒有分別，形成合法性危機。當時溫和的選民避免發生此事，她則想說服這批人，若DQ規模達20、30人，甚至更多，政府就難以宣稱是因個別參選人的政治理念，而明顯是針對民主派的打壓。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)