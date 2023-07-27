初選案｜抗爭派記招聲明反對國安法　何桂藍稱有請傳統民主派出席

民主派初選案今（27日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，何桂藍繼續作供，提到初選公布結果後，抗爭派召開記者會，並發表一份立場聲明書，當中表明反對國安法。何又稱，抗爭與傳統民主派的界線模糊，又透露有邀請傳統民主派人士出席，但未獲回應，她亦有叫陳志全，結果「食檸檬」。何又稱希望民主派不論簽署與否，立場都一致，又指初選只是路線之爭。



何強調她擁護《基本法》，但認為以附件三方式在實施國安法，一般人都會理解這有如架空《基本法》，並謂：「國安法出現，令《基本法》成為condom。」



2020年7月15日，「抗爭派」就民主派初選結果作出回應，多人在初選中獲得高票，決定正式參選，他們並在會上發表聲明。（資料圖片/李澤彤攝）

抗爭派召開記者會上宣讀聲明

何桂藍供稱，初選於2020年7月13日公布結果，同月15日舉行抗爭派記者會，何亦有出席。記者會開始前，出席者準備一份《抗爭派立法會參選人立場聲明》，出席者有讀出該聲明。

當時消息指將加入支持國安法條款

何說，初選有結果後，建制媒體傳出消息，為該屆立法會選舉的參選人須簽署確認書，並會加入支持國安法的條款。當時的焦點由政府是否回應初選有61萬人投票，變成立法會參選人是否簽署確認書，記者會的重點是講及抗爭派認為確認書只是「掩眼法」，參選人是否被DQ，與他簽署確認書無關。

何桂藍稱她曾邀請陳志全(圖)出席抗爭派的記者會，結果被請食檸檬。(資料圖片/朱棨新攝)

望民主派不論簽署與否立場一致

何續稱，該份聲明書是公開反對國安法，不論有否簽署確認書，他們希望整個民主派能達成一致的立場，即是簽署與否，大家立場都一致。他又稱當時有公開邀請傳統泛民參與，但未獲對方回應。

邀陳志全出席記者會食檸檬

法官陳仲衡問及，該記者會是抗爭派記者會，非傳統泛民。何說兩者之間的界線模糊，若有人邀請便可出席記者會。何又透露曾邀請陳志全出席，但遭「食檸檬」，何說：「佢唔願意同投爭派企埋一齊。」指陳未有解釋為何不出席該記者會

岑敖暉在記者會上稱望完結路線分歧。(資料圖片/廖俊升攝)

岑敖暉稱望完結路線分歧

此外，岑敖暉在記者會上稱：「(望)完結路線分歧。」何桂藍解釋，初選去到白熱化階段，有選民認為抗爭派和傳統泛民互相攻擊，岑的說法是，當時是路線之爭，舉辦初選是為揀選路線。初選後，選民已就路線作出選擇，勝出的參選人應聯合一同行動。記者會上，亦有人講及打算和傳統泛民一同設街站。

擁護定義令人難以了解

何又稱，她報名參加立法會選舉但最終被DQ，因被選舉主任指她不擁護《基本法》。何又稱，政府就「擁護」的意思經常改變，在陳浩天一案中，法庭認為「擁護」的意思有擁抱(embrace) 和宣傳(promote) 。她指這解釋對一般人已難以理解。直至早前的法律程序時，她才得悉「擁護」的定義可長達兩頁紙。何重申她擁護《基本法》，因《基本法》有講及權力制衡的條文，認為選舉主任的判斷非常主觀。

何桂藍有報名參選立法會選舉，但遭選舉主任DQ。(資料圖片/盧翊銘攝)

國安法出現基本法成condom

對於選舉主任指她反對國安法，所以不擁護《基本法》，何說國安法列明國安公署不受特區管轄，其決定亦不可被司法覆核。一般人看到這些法例，會視國安法把《基本法》架空，且國安法是透過納入《基本法》附件三在港實施，何謂：「今日放國安法....聽日放間諜法…..好難好文雅咁講，國安法出現，令《基本法》成為condom。」

否認顛覆國家政權

何的代表大律師最後問及，案發時她是否和他人協議，迫使特首解散立會和辭職，何否認，但說：「在條街度都聽到幾10萬人叫林鄭下台。」。律師續問何有否於案發時透過非法手段，顛覆國家政權，她說可理解以內地的邏輯，為何要求民主化屬顛覆國家政權，若採用普通法的法庭認同此觀點：「係攬炒普通法。」然後說她不同意。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)