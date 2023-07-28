初選案｜何桂藍指五大訴求最重要是雙普選　若能達致其他都可解決

民主派初選案今（28日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，有「立場姐姐」之稱的被告何桂藍，開始接受控方盤問，何稱她認為「攬炒」是付出代價的心態，故沒有所謂完。她又稱五大訴求中，最重要的是爭取雙普選，及重啟政改，若能達致雙普選，其他事都可以慢慢解決。然而傾談過程要民主，並非指爭取得「35+」後，便和中聯辦或特首商討，政府亦不能只找些領袖去說服選民，強調：「佢要傾，同全香港人一齊傾。」



否認2020年5月已達成共識

控方盤問何桂藍時指，何早前供稱，在初選新東第二次協調會議時，仍未就否決預算案用「會」或「積極」的用字達成共識，但《立場新聞》於2020年5月的一篇文章，卻指眾人在協調會已達成共識。控方質疑文章說法屬實，何不同意文章說法，亦不同意當時已有協定。

何桂藍稱她覺得五大訴求最重要是雙普選，若能達致，其他都可以慢慢解決。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

後期已少說攬炒改稱破局

控方續問，何早前稱2020年5月時「攬炒」已發生何說，她對「攬炒」看法，與2019年社會運動參與者不同，她認為「攬炒」不是目標，而是不惜付出代價的心態，因此在她的角度：「攬炒無話完唔完。」她又稱，同年6月起她已不再常用「攬炒」，改用「破局」字眼。

否決預算案也不會迫到政府回應

法官陳慶偉問何「破局」中，「破」的方法是否決預算案，從而迫使政府談判，設立何桂藍接受的制度？何不認為否決預算案可直接迫使政府回應，又指並非要求一個她想要的制度，因為爭取民主化的過程中，每個人對「民主化」或「雙普選」的想像都不同。

何桂藍稱她想爭民主且全港人一同參與的政改。（資料圖片）

想要一個全港人一同參與的政改

何續稱她不是要爭取一個既定的普選制度，而是重啟政改，並有全香港人一同參與，過程要民主，其結果未必是她現時想要的。不是說選「35+」後，便和中聯辦或特首商討，政府亦不能只找某些領袖，然後再由該領袖說服選民，強調：「佢要傾，同全香港人一齊傾。」

若達致雙普選甚麼都可以慢慢解決

控方續問，2020年7月15日的抗爭派記者會中，岑敖暉回應記者提問時說，若香港落實五大訴求，便有磋商的空間；但若「暴政當道，魔警橫行」，無論預算案內容為何：「我地都會否決財政預算案。」何說岑的說法有謬誤，五大訴求必然在預算案中反映，如涉及政制改革，單是諮詢的花費已不少。何認同議員有權力否決預算案，但不論內容都否決的說法，程序上亦說不通。

她又稱，五大訴求中雙普選最重要。若達致雙普選，其他都可慢慢解決。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)