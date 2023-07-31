初選案｜何桂藍稱只有如黃定光般瞓咗無睇等情況　才會無差別投票

民主派初選案今（31日)於西九龍法院（暫代高等法院）續審，控方盤問抗爭派的被告何桂藍時，指她串謀他人取得立法會過半議席後，將會無差別地否決預算案，何即列舉3個情況，並稱只有在如立法會立席等人下令不准辯論的情況，或如前立法會議員黃定光那樣「瞓咗無睇」等情況，才可能出現無差別投票的情況。控方又質疑，抗爭派記者會上，有人稱進入議會的人都會否決預算案，何稱該些說法均不代表她。



何已作供完畢，明天將由陳志全出庭自辯。



法官李運騰今午追問案件進度，控方稱對案件能在8月底前完成舉證表示樂觀。



何桂藍認為立法會只有在３個情況下，才會出現無差別投票的情況。

梁君彥曾在一修正案上要求直接表決

控方在盤問何桂藍時，指她串謀他人為取得立會過半，會無差別地否決預算案。何卻稱在港若出現無差別地投票，只有數個情況，包括：立法會主席梁君彥曾批准CSA(全體委員會審議階段修正案)，但不批准辯論，要直接表決。但何指此情況下議員無法審議，這屬被動的情況。

陳健波未通知官員到場而不許討論

另一種情況是財委會於2021年初不傳召官員到來質詢，亦不准許討論，便通過8項項目，涉及共300億元。當時有人問時任財委會主席陳健波，陳稱傳召官員需早一日通知，但沒有一個建制派議員記得此事。何稱這屬主動的情況。

如黃定光般瞓咗無睇成第三種情況

何最後補充有第三種情況，就是前立法會議員黃定光在議會「瞓咗無睇」，在這情況作出無差別的投票。但她稱除了上述所講的三種情況外，她不明白怎可以無差別地投票。

何桂藍指3種出現無差別投票的情況。(詳看下圖)

難在記者會上每次發言都澄清

控方續問何2020年7月15日的抗爭派記者會上，被告岑敖暉指若進入議會，出席記者會的人都會否決預算案；在會上另一被告王百羽稱，他們的最大公因數為否決預算案。何否認王的意見代表她，又稱指在記者會上使用「我地」很常見，若每次有人發言使用「我地」便作澄清：「個記者會開唔到。」

控方再追問何是否要澄清王等人的說法不代表她，何指控方的問題是質疑她的說法有出入。法官李運騰指控方是問她有否向他人澄清。何稱她已在庭上作過三次回應，即案發時沒有澄清。

何桂藍指記者會上岑敖暉及王百羽的發言並不代表她。(詳看下圖)

控方問何是否看懂中文

控方又問《墨落無悔》聲明書，第二段，並問何是否看懂中文，何即回應說：「咁都唔係嘥時間？」然後回應她懂得中文，且已「睇咗30年」，而聲明書中有一句：「在初選協調會議上已取得共識的共同綱領」。何承認在新東討論的綱領，最終未達成識，但她指聲明書是開放予五個地方選區的參選人簽署，區與區之間並無討論。

何重申王及岑說法不代表她

控方原本想再就無差別否決預算案問何，但法官陳慶偉指何在主問時已回答相同問題，控方亦沒再提問。

何最後在她的律師覆問下確認，在抗爭派記者會中，她認為王百羽的發言不代表她，岑敖暉的發言，亦同樣不代表她。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)