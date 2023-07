西貢鯨魚︱麥明詩曬比基尼火辣照籲保護海洋　竟惹批評高EQ反擊

西貢布氏鯨今日(31日)上午被發現在海中翻肚「飄浮」,船家透露鯨魚疑似遭到船隻螺旋槳擊傷,更被拍到鯨身疑有內臟溢出。及後香港警方證實上午10時46分在西貢牛尾洲發現一具鯨屍,根據最新報道指,警方和漁護署初步相信該具鯨屍為早前發現的西貢布氏鯨,正安排躉船將鯨屍拖網西貢萬宜水庫西壩解剖。

鯨魚背部近尾部位置疑似有嚴重傷口,且已腐爛,皮開肉綻。(盧翊銘攝)

西貢布氏鯨自7月中被發現後行蹤就備受關注,生前兩周幾乎每天都有大批市民出海圍觀鯨魚,惹來極大爭議,環保團體和政府均呼籲不要追蹤及騷擾鯨魚,以免造成干擾,令鯨魚難以尋路遊回大海。今傳出鯨魚死訊,許多網友均指斥出海觀鯨市民,有份間接造成鯨魚死亡。

麥明詩一向關心社會。(IG@louisa_mak)

「十優港姐」麥明詩(Lousia)今日分享一張潛水相,相中她穿上性感比基尼,在魚的包圍下載海中暢泳。她發文表示:「how about we admire, respect, and co-exist? #ourocean(為何我們不欣賞、尊重和共存?#我們的海洋)」多位網友讚好帖文,並大讚Lousia好身材。不過竟有網友留言批評指:「你真的覺得自己很美嗎?我覺得真是很很很一般,當年如果沒有十優背景,你一定不會當冠軍」。麥明詩高EQ回應表示:「其實這張照片需要游泳及潛水技巧的」,暗示自己不是空有美貌而毫無實力。

點擊睇麥明詩(Lousia)比基尼火辣美照:

點擊睇Louisa死海比堅尼美照以及她的其他靚相: