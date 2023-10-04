亞運足球香港對日本｜前港足成員：港隊表現不錯上半場「收貨」
撰文：鄧宇詩
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香港男子足球代表隊亞運4強對日本賽，今（4日）晚上演，上半場日本隊以1:0 領先，在商場觀看直播的前港隊成員潘文迪在表示，港隊在反擊、決定射門時的表現不錯，但較為集中在高波、二傳，「佢令日本隊唔會太多機會製造入波」，他對港隊上半場表現「收貨」！
香港男子足球代表隊亞運4強對日本賽，今晚6時開賽，上半場日本隊以1:0 領先。與大批市民在商場觀看直播的前港隊成員潘文迪指，對港隊表現「收貨」，雖然暫時落後一球，但港隊在球場上執行力不錯，「迫到對方（日本隊）冇乜辦法可以好似以往搓傳得咁好，咁細膩去做。」
他指，港隊在反擊、決定射門時的表現不錯，但較為集中在高波、二傳，「佢令日本隊唔會太多機會製造入波。」他認為，日本隊在應付港隊的攻擊上有困難，因此下半場有機會製造入球。
他指，看完上半場的表現後認為未必會如大家所想日本會贏好多，希望下半場可以追和甚至反勝。
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