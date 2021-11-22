21歲女心肌炎突亡　家人質疑驗血施藥延誤　陪審團裁死於自然

沒有長期病患亦無心臟病史的年輕女子，患上呼吸道感染後約一星期，因覺頭暈作嘔等到瑪嘉烈醫院求醫，情況急轉直下，送入深切治療部後昏迷3周死亡。死因庭就其死因作研訊，法醫指女事主因病毒引發心肌炎而死，其家人指院方在事主入院後4小時才作驗血，使用抗生素亦疑有延誤，質疑事主未得到適當關注。惟數名瑪嘉烈醫院醫生及專家醫生指，心肌炎並無藥物可醫治，只能提供支援性治療，院方提供抗生素，只能治療肺炎，對心肌炎不會起決定性作用。且事主病情急轉直下，情況令人意外。死因裁判官黃偉權今（22日）引導4男1女陪審員退庭商議3小時，一致裁定女事主死於自然。



送院時清醒心電圖無異常

死者蘇潔茵（終年21歲），生前沒有長期病患或心臟病史，於2017年1月3日因感到頭暈、作嘔，翌日雙腿無力，召救護車送往醫院治理。院方為其照 X 光及心電圖均顯示無異常，蘇於早上9時34分被送入內科病房。蘇父指蘇入院時仍清醒，直至晚上 9 時多，醫生稱要為蘇抽脊髓化驗，惟十分鐘後獲告知蘇失去心跳及呼吸，多次需要搶救。蘇其後轉送至深切治療部，一直昏迷至同月26日不治。

陪審員在作出裁決後，亦有向醫管局提出7項建議：

1. 制定準則，定立合理時間指引，監察醫生給予指示直至化驗結果的工作進度

2. 需就約束病人制定明確指引

3. 在出現心臟問題相關症狀時，在內科病房需加強：（a)病人監察儀器，如心律監察儀及心臟超聲波；（b)諮詢心臟科醫生

4. 若夜間監察醫生團隊年資較輕，必須安排年資較高的醫生加入

5. 檢討早期預警機制，即血壓200才通知醫生的現行做法，尤其是面對心臟懷疑有問題的病人

6. 確保醫生所處方的藥物在合理時間內給予病人服用及注射

7. 就醫護人員人手不足，必須增加醫護人手，以確保盡快對病人有適當的照顧及治療

病毒引發心肌炎可考慮裁定死於自然

黃官引導陪審員指，若陪審員接納死者是死於病毒引發的心肌炎，導致心臟停頓，繼而引致缺氧性腦損傷，即死者是死於疾病，可考慮其是「死於自然」或「死於不幸」。若陪審員認為死者生前患有的心肌炎屬潛在可致命的疾病，醫療介入能不能阻止死亡，不論醫療手段是否正確或延誤，死者均是「死於自然」。

治療後原因導致死亡可裁定死於不幸

若認為死者的疾病不會危及生命，接受治療後不論因什麼原因導致其死亡，則可裁定死者為「死於不幸」。黃官強調，不論是「死於不幸」或「死於自然」均不代表涉案醫生有否犯錯及需否負上責任。而若以上選擇均不成立，則可考慮「死因存疑」。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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早上11時入院下午3時才有人抽血

內科病房醫生王華鈦指，蘇入院時的症狀「好散」，沒有出現指標性的徵狀，只可說她有機會出現心臟問題或炎症，他遂於早上11時許安排蘇驗血，惟直至下午3時才有人為其抽血。護士崔詠儀續指，她於晚上 7 時 40 分回到病房，病房主管指蘇有暴力行為，崔遂按指示用布帶將蘇手腳綁在床上，期間醫生兩度為她注射鎮定劑，並將蘇帶去緊急電腦掃描。

傍晚神智出現轉戀白血球增加

另一內科醫生鄧宇軒則提及，他在傍晚時分獲告知蘇神智出現轉變，顯得激動不安，其血液報告顯示她白血球增加、心臟酵素超標，徵詢資深同事的意見後，決定要替她進行腦掃描及腰椎刺穿，以檢查她是否出現中樞神經感染。及至晚上近10時至11時間，蘇心臟兩度停頓，醫生多次為其急救及注射強心針，並於11時05 分將她送往深切治療部。鄧另稱曾懷疑蘇為心肌炎，但心肌炎的診斷方式屬於排除法，且心肌炎沒有藥物可以治療，只有支援性的治療方法。蘇胞姊其後質疑院方未有為蘇注射抗生素，鄧稱他於1月4日晚上7時許曾處方抗生素，惟至翌日凌晨5時許院方才為死者注射。

心臟曾停32分鐘並出現急性腎衰竭

深切治療部醫生郭倩名則引述涉案排版及紀錄指，蘇進入ICU後不久，其心臟曾兩度停頓，最長一次停頓更長達32分鐘。蘇的心臟超聲波顯示其當時情況很差，出現休克及急性腎衰竭，醫生診斷為急性心肌炎。郭續指，蘇的心肌炎是由病毒引起的，院方其後一直有為蘇定期照心臟超聲波，發現其心臟功能有進步，遂決定拆除她的人工心肺機，惟後來腦掃描顯示她有出血及腦腫情況。

感染柯薩奇病毒致心肌炎

由於蘇曾長時間心臟停頓及腦缺氧，血含氧量下降會使其心跳愈來愈慢。至1月23日，蘇家人同意若蘇心臟再度停頓，不會再為其做心外壓，蘇最終於1月26日離世。法醫何文傑指死者感染一種名為柯薩奇病毒（Coxsackievirus)，從而出現心肌炎並引發肺炎，並因缺血性腦損傷及橫紋肌肉溶解症的併發症致死。

專家指心肌炎難斷症

屯門醫院心臟科顧問醫生譚樂忍以專家身份出庭作供，他指出心肌炎沒有具指引性的臨床表徵，其病徵很可能在其他病症出現。故雖然蘇到急症室求診時的病徵已與心肌炎吻合，醫生仍難作出心肌炎的判斷。

治療須守住最壞時刻

譚另指，心肌炎的主要治療方式為支援性治療，只要「守得住最壞時刻」，病人就有機會自行痊愈。然而急性心肌炎的死亡率亦高達4分之1，至於蘇當時的情況，雖然其心臟曾一度有恢復跡象，但腦部沒有恢復，而抗生素只能針對肺炎，而非病毒，因此對心肌炎也不會起決定性作用。另譚指，蘇當時情況急劇轉差令人意外，認為即使能及時發現她是心肌炎，亦不能確定是否能把結果逆轉，譚同時亦認為院方當時的治療屬恰當。

案件編號：CCDI-89/2017