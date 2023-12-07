美國制裁香港公司助俄購軍用零件　實際機構曝光　老闆：你問美國

美國財政部周二（5日）宣布制裁一名比利時商人在多國開設的公司網絡，指控其為俄羅斯採購軍事電子產品，當中包括一間香港公司「M AND S TRADING」（佳合貿易）。《香港01》調查發現，該公司供應無線電射頻等電子元件的公司「科比國際」有關聯。

「M AND S TRADING」擁有人羅珮賢回應指，不清楚為何被美國制裁，「你問美國會不會更好？我們只是正常做生意」，記者追問做哪些範疇生意，她就匆匆掛斷電話。



美國制裁比利時商人Hans De Geetere操控的網絡，包括一間香港公司「M AND S TRADING」。（美國財政部網站）

轉運軍用電子設備予俄羅斯 香港公司協調訂單

美國財政部當地時間12月5日公布，制裁比利時商人Hans De Geetere操控的網絡，指控他為俄羅斯採購軍事電子產品，這個網絡位於俄羅斯、比利時、塞浦路斯、瑞典、荷蘭和香港的九個實體和五名個人，被加入制裁名單，當中包括一間香港公司「M AND S TRADING」。

財政部指控Hans De Geetere不時透過香港、中國及土耳其，轉運可作軍事用途的電子設備予俄羅斯，他在塞浦路斯的公司，則與香港的「M AND S TRADING」協調轉運訂單。

美國司法部亦對Hans De Geetere提出起訴，指控他多年來從美國非法向中國及俄羅斯出口敏感軍用技術。

「M AND S TRADING」註冊地址，為其商業登記持有人的另一間公司「KOBI」（科比國際）。（香港01記者攝）

商業登記地址現場 為持有人另一間電子零件公司

「M AND S TRADING」只有商業登記，並無公司註冊，該公司中文名為「佳合貿易」，持有人為羅珮賢。她同時擔任「科比國際有限公司」（Kobi International Company Limited）和「耀創域有限公司」（Dualtronics Limited）的股東兼董事。

「M AND S TRADING」的登記地址位於新蒲崗新科記廣場，《香港01》到現場所見，大門掛上了「科比國際」的英文簡稱「KOBI」，單位無人應門。

「科比國際」網站介紹，該公司為電子元器件供應商。（科比國際網站）

供應無線電射頻元件 負責人：正常生意

「M AND S TRADING」並無網站，而根據「科比國際」網站介紹，該公司為電子元器件供應商，列出的產品包括多間美國公司，不少都可供應無線電射頻（RF）產品。

「M AND S TRADING」持有人、「科比國際」董事羅珮賢，接受《香港01》電話查詢時表示，不清楚為何會遭美國制裁，「你問美國會不會更好？我們只是正常做生意」。記者追問公司生意做哪些業務，她回應指「唔好意思，我唔得閒」，之後匆匆掛斷電話。

美國財政部公布「M AND S TRADING」的地址，現場是「佳合工業有限公司」（M&S Industrial Limited），為食品添加劑及化學品公司。（香港01記者攝）

美國制裁地址為另一似名食品添加劑公司

美國財政部公布「M AND S TRADING」的地址，並非其商業登記地址，而是位於新蒲崗的富德工業大廈。現場是「佳合工業有限公司」（M&S Industrial Limited），是食品添加劑及化學品公司。

「佳合工業有限公司」一名董事兼股東蕭偉倫，與羅珮賢皆為「科比國際」的股東，兩人報住兩個的相同地址，蕭偉倫今年7月辭任「耀創域」董事後，亦由羅珮賢接任。

「佳合工業」有另一名姓楊的董事，她否認與「M AND S TRADING」或美國制裁有關，但之前透過姓蕭的合夥人認識羅珮賢，不知道他們的關係。她又指公司1982年創辦至今，一直經營食品添加劑。

「科比國際」租用的貨倉已清空。（香港01記者攝）

電子零件公司借地址收郵件 倉庫已清空

她稱羅珮賢曾以「科比國際」的名義，租用「佳合工業」相連單位做貨倉，「佳合工業」亦借出地址予羅，為她收郵件，惟約一個月前已搬走。她又指，不知道羅珮賢註冊與其公司名相似的「佳合貿易」作商業登記，過去亦無見過外籍男子於該單位出現。

記者從門外望入該個貨倉，內裏大多丟空，只餘下兩個高櫃、數桶油漆、數對膠拖鞋及紙皮箱等物品。

「佳合工業有限公司」（M&S Industrial Limited）為食品添加劑公司，其中一名董事，與美國制裁的公司「M AND S TRADING」（佳合貿易）持有人有關聯。（佳合工業網站）

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