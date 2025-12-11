教育局與數碼港合辦創科實習計劃　30中學生畢業展示成果

由教育局與數碼港合辦的「學生創新科技訓練及栽培計劃」創科實習畢業禮暨成果展，周四（12月11日）於數碼港圓滿舉行。30位來自不同中學的學生經由15間初創企業的導師指導，完成超過20小時的創科實習，並在活動中向教育界、家長及公眾展示其創科方案、技術應用及學習成果。教育局局長蔡若蓮於典禮上致辭時表示，欣喜見證學生在過去一年的學習成果，並感謝數碼港初創企業導師團隊為學生提供難得的實踐機會。



2025年12月11日，「學生創新科技訓練及栽培計劃」創科實習畢業禮暨成果展，教育局局長蔡若蓮（中）與數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑（左一）、數碼港首席公眾使命官陳思源（左二）、教育局首席助理秘書長（創新科技教育）謝婉貞（右二），以及教育局總課程發展主任（科學）林威廉博士（右一）合照。（主辦方提供圖片）

配對初創企業合作 親身參與技術開發等環節

是次計劃採用「學用結合」模式，學生須先完成8場涵蓋人工智能（AI）、3D建模及打印、數據處理、藝術科技、物聯網、電腦視覺、健康科技及生活科技等範疇的工作坊，再於暑假期間進入初創企業實習，親身體驗行業運作。

學生在實習期間獲配對與各領域的初創企業合作，參與多項具實用價值的創新項目，包括開發結合AI與中醫理論的痛症研究原型、改良手寫作文辨識演算法、設計運動裝置遊戲化功能、製作面向低收入家庭的理財應用程式、優化公共餐飲地圖平台、以3D建模製作寵物義肢、創作科技藝術作品，以及改良STEAM課程設計及教材等。透過親身參與技術開發、產品測試、用戶觀察及市場推廣等環節，深刻體驗科技在現實生活中的應用，也為日後於創科領域的發展奠下基礎。

圖為2025年12月11日，「學生創新科技訓練及栽培計劃」創科實習畢業禮暨成果展上，教育局局長蔡若蓮致辭。（主辦方提供圖片）

教局擬明年發布《中小學數字教育藍圖》 制定AI素養學習架構

蔡若蓮指出，配合國家「科教興國」戰略及香港成為國際創科中心的定位，教育局已成立「數字教育策略發展督導委員會」，並計劃於明年發布《中小學數字教育藍圖》，提出制定「AI素養」學習架構、加強教師AI培訓，以及引入企業資源等具體策略。同時，教育局正檢視及優化高中數理課程，鼓勵學生同時修讀多個科學科目及數學延伸部份，以奠定在創科時代學習與發展的堅實基礎。

教育局將繼續與創科機構、專上院校和專業團體緊密合作，推動多元創新科技活動，為學生提供更多學習與實踐的平台，為香港創科生態注入新動力，培育優秀的未來人才。