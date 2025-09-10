AI創新浪潮： 數碼港AI先行者　解決12行業痛點　引領未來

人工智能(AI)早已滲透在港人日常生活中，從醫療、金融、教育到藝術文化等，AI如何顛覆行業痛點，創造更便捷和高效的生活？ 數碼港人工智能社群正透過電視節目《AI數啟未來》展示AI創新應用給廣泛的觀眾，解構香港在AI浪潮下的未來藍圖，激發社會各界對於科技創新的關注與投入。

孫東：AI浪潮下香港沒有缺席

創新科技及工業局局長孫東在節目第一集強調：「在這一波以人工智能為代表的科技浪潮中，香港沒有缺席。」隨著一連17集的電視節目《AI數啟未來》已播出一半，超過70位來自「政、產、學、研、投」的嘉賓陸續登場，24間數碼港AI社群的企業及初創也紛紛現身說法，確定了這一觀點。

在節目中，嘉賓們精彩展示了人工智能在各行各業中不斷擴展的應用範疇，AI潛力之巨大讓我們對未來的創新充滿期待。

在金融行業，人工智能被用於風險評估和詐騙檢測，提升了資金流動的安全性和效率；而在醫療領域，AI技術則助力於疾病診斷和居家安老，顯著提高了醫療服務的質量及效率。同時，教育領域的智能學習系統也幫助學生根據個人需求進行靈活學習，讓教學變得更加個性化和高效。在藝術文化領域，人工智能的應用正在帶來前所未有的沉浸式體驗，為藝術創作開辟了新的可能性。

這些真實案例不僅證明了人工智能的潛力，還為香港的數字化轉型提供了強有力的證據。無疑為創科界以至企業，提供了把握市場機遇的寶貴參考。

從初創到獨角獸 AI+ 行業應用三大看點

1. 解決行業痛點：節目將深入剖析各行各業的實際應用，展示AI不再是紙上談兵，而是能解決問題、提升效率的實用工具，為市民創造更高質量的生活體驗。

2. 引領AI時代：特別關注數碼港創業家如何利用AI前沿技術，包括深度學習、自然語言處理和數據分析等領域的創新，在全球AI生態系統中佔據一席之地。透過他們的創新思維和實踐，展示本地初創如何在AI的浪潮中引領未來，為行業帶來革新與成長。

3. 初創奮鬥故事：走訪各數碼港初創的創科歷程，揭示他們如何憑藉數碼港培育計劃的全方位支援，包括人工智能超算中心、共享工作空間、軟硬件設施、專業培訓，以至業務發展和投資對接，一步步將創業夢想化為現實。

數碼港行政總裁鄭松岩將於本週六播出的《AI數啟未來》深入剖析數碼港如何全方位培育人工智能人才，從初創企業到各行各業，甚至涵蓋大中小學的AI增能。

在《AI數啟未來》中亮相的25間企業，利用AI技術引領行業變革，包括：

AI龍頭落戶 數碼港建國際級創科生態圈

數碼港目前已是香港的AI心臟地帶，匯聚了超過440間專注於人工智能及大數據的重點企業及初創公司。除了培育本地企業，數碼港更成功引進了多家國內外的AI巨頭，包括科大訊飛及訊飛醫療、中影年年、浪潮雲、來畫、百度智能駕駛等人工智能領航企業，並與思科（Cisco）、華為、浪潮雲等科技龍頭建立合作關係，形成強大的人才和技術磁場。

數碼港第五期將於2025年內落成，成為香港創科的新關鍵地標。配備新一代數碼基礎設施，將更支持人工智能等尖端技術的研發創新。

《AI數啟未來》

讓觀眾從多角度了解AI技術的應用現狀與未來發展。無論是行業專業人士還是普通市民，都能從中獲得啟發，了解人工智能如何助力香港成為國際創科中心。

首播： 逢星期六 晚上8:30（HOY TV 78台）

重播： 逢星期日 晚上6:30（HOY TV 77台）及 逢星期二 晚上10:00（HOY TV 78台）

節目重溫及了解更多數碼港先行者：http://bit.ly/4mDsKN6

(資料及相片由客戶提供)