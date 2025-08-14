自動駕駛｜蘿蔔快跑再獲批先導牌照　准在數碼港指定時段路段測試

運輸署周四（14日）公布已批出一個自動駕駛車輛先導牌照，批准在南區進行自動駕駛車輛（自動車）測試的路段。署方表示，申請人獲批准10輛自動車在數碼港進行測試。首階段在指定時段和路段，每次可有兩輛自動駕駛私家車進行路面測試，路段圍繞數碼港園區，包括資訊道及數碼港道（近數碼港商場），途經數碼港1座、數碼港2座和數碼港3座。



2025年4月30日，運輸署指所有先導自動駕駛車輛需於車身展示先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。圖為在北大嶼山進行測試的一輛自動駕駛私家車。（政府新聞處圖片）

申請人已在北大嶼山及東涌測試

運輸署發言人指出，是根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）第4（1）條批出先導牌照，申請人2024年12月起開始在北大嶼山進行自動車路面測試，並在今年4月底開始在機場島進行小規模載人測試，以及將不載客的路面測試規模，由單一路線擴大至更多交通場景較複雜的公共道路，至今運作大致暢順，自動車表現穩定。署方亦於6月中批准其於東涌進行道路測試。

根據運輸署過去資料，今次獲批的是百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」。該公司今年6月獲更新先導牌照，擴大在北大嶼山進行自動車測試的路段至東涌。申請人獲批准10輛自動車於東涌的指定路段和時段進行測試，每次最多可有3輛自動駕駛私家車進行路面測試。

「蘿蔔快跑」早前表示，自去年12月開始測試至今，在港安全行駛里程已超過1.4萬公里。（「蘿蔔快跑」提供）

運輸署：新牌照讓系統收集更多測試數據

署方表示，今次向申請人發出另一先導牌照，可於不同小區同時運行測試，讓系統收集更多測試數據。所有自動車須於車身展示運輸署自動車標籤，以助其他道路使用者識別。

運輸署表示，歡迎有興趣的機構或企業提交自動車先導牌照申請，協力推動自動駕駛技術在香港進一步發展。在接獲先導牌照申請後，運輸署會按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》考慮自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關的國際或國家標準／指引、道路測試情況等多方面因素審批。署方強調，會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試和發展。